Düzce'de yaşayan 14 yaşındaki Bahadır Aktaş, okul ve derslerinden arta kalan zamanda 5 yıl önce görme yetisini tamamen yitiren babası ile fiziksel engelli annesine günlük yaşamlarında yardım ediyor.

Kaynaşlı ilçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen "Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından yapılan evde ikamet eden Aktaş ailesi, geçimini engelli ve evde bakım maaşıyla sağlıyor.

Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme engelli olan baba 43 yaşındaki Sezgin Aktaş, 5 yıl önce görme yetisini tamamen kaybetti.

Anne 49 yaşındaki Meliha Aktaş da doğuştan fiziksel engelli olması nedeniyle günlük ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor.

Sezgin-Meliha Aktaş çiftinin büyük oğlu 14 yaşındaki Bahadır Aktaş, okul ve derslerinden arta kalan zamanda babası ve annesine günlük yaşamlarında destek oluyor, 12 yaşındaki kardeşine de derslerinde yardımcı oluyor.

Her sabah anne ve babasının günlük ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra okula giden Bahadır, ders bitiş zilinin çalmasının ardından vakit kaybetmeden evinin yolunu tutuyor.

Görme engelli babasıyla manava, markete, bankaya giden ve ona etrafında gördüklerini anlatan Bahadır, bedensel engelli annesinin de evde yapamadığı işlere destek oluyor.

"Babamın elini ölene kadar bırakmayacağım"

Bahadır Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasına, bu yaşına kadar kendisini büyüttükleri için minnettar olduğunu söyledi.

Bahadır, babasının görme engelli, annesinin de fiziksel engelli olması nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirterek, kendisinin evlatlık görevi olarak ebeveynlerine bu konuda yardımcı olduğunu kaydetti.

Okuldan ve derslerinden kalan zamanda anne ve babasına yardımcı olduğunu dile getiren Bahadır, "Babam 14 yaşıma kadar bana baktı, beni büyüttü. Ben de ona bakacağım, her istediğini yapacağım. Babamı her yere ben götürüp getiriyorum. Evin kapısından çıktıktan sonra her şeyi birlikte hallediyoruz. Markete de bankaya da birlikte gidiyoruz. Babamla aramızdaki bağ, ölene kadar kopmayacak. Bu yaşa kadar o bana baktı, elimi tuttu. Bundan sonra ben onun elini tutacağım. Babamın elini ölene kadar hiç bırakmayacağım." diye konuştu.

"Aramızda farklı bir bağ var"

Baba Sezgin Aktaş da 2 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme engelli olduğunu, 5 yıl önce de görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

Oğluyla aralarında farklı bir bağ olduğunu belirten Aktaş, "Bir yere gideceğim zaman hep yanımda Bahadır oluyor, o olmadığı zaman dışarıya çıkamıyorum. Eşim de bedensel engelli, onun için hiçbir yere gidemiyoruz. Bir şey olduğu zaman Bahadır'ı çağırıyorum. Bahadır benim gören gözüm." ifadelerini kullandı.

Aktaş, oğlunun fedakarlığıyla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

"Bahadır 'evin direği' oldu"

Anne Meliha Aktaş da oğlunun "evin direği" olduğunu belirterek, "Bu bize Allah'tan gelen bir şey. Bahadır, ihtiyaçlarımızı karşılıyor, hem elimiz hem ayağımız o bizim. Dışarıdaki işleri Bahadır yapıyor, ben yemekleri yapıyorum, ev işlerine bakıyorum." diye konuştu.

Oğlunun hem babasına hem de kendisine günlük ihtiyaçlarını karşılamada destek olduğunu dile getiren Aktaş, Bahadır'ın örnek davranışıyla gurur duyduğunu kaydetti.