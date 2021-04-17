Babasının hastalığı ilham oldu, omurga aparatı tasarladı - Son Dakika

VAN Muradiye Alpaslan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, babasının bel rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağrıları azaltmak için omurga aparatı tasarladı. Genç mucidin bu projesi SEY (Semra-Enver Yücel) Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Genç Girişimciler Yarışmasında, 'gelecek vaat eden özel ödüle' layık görüldü. Kaya, böyle bir ödülü almanın kendisini, ailesini ve öğretmenlerini çok mutlu ettiğini belirterek, "En büyük hayalim mekatronik bölümü okumak. Mekatronik, bilim ve uzay konularında araştırmalar yapmak istiyorum. Üniversitede kendimi daha fazla geliştirip daha fazla imkanlara erişerek büyük projelere imza atmak istiyorum" dedi.

Van'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan 6 nüfuslu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Muradiye Alpaslan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Emin Kaya, babasının yaşadığı bel rahatsızlığı nedeniyle çektiği acıları azaltmak için bir aparat tasarlamaya başladı. Konuyla ilgili birçok yerden araştırma yapan Kaya, piyasalarda bulunan ürünleri inceleyip bu ürünlerin kullanım amaçlarını, nasıl kullanıldıklarını, dezavantajlarını ve avantajlarını belirleyip omurga aparatı tasarladı. Kaya, tasarladığı bu aparatla SEY (Semra-Enver Yücel) Vakfı tarafından yeni fikirleri ve yaratıcı gençleri desteklemek amacı ile bu yıl ilki düzenlenen Genç Girişimciler Yarışmasına başvurdu.

SEY Vakfı tarafından düzenlenen ve Türkiye çapından 200'den fazla liseli öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada 72 proje ön değerlendirmeye hak kazandı. Finale ise 16 proje kaldı. 5 Ocak'ta başvuruları başlayan, Genç Girişimciler Yarışması'na öğrenciler, eğitim ve çevre ana başlıkları altındaki kategorilerde katıldı. Ön değerlendirmeyi geçerek finalist olmaya hak kazananlar, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek mentorlük aldı ve projelerine son halini verdi. SEY Vakfı tarafından yeni fikirleri ve yaratıcı gençleri desteklemek amacı ile bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın sonuçları geçen hafta belli oldu.

GELECEK VADEDEN ÖZEL ÖDÜL

Yarışmaya Van Muradiye Alpaslan Fen Lisesi'nden katılan 11'inci Sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya da babasının rahatsızlığı nedeni ile acıyı dindiren ve ağrıyı azaltan omurga aparatı projesi ile gelecek vaat eden özel ödüle layık görüldü. Böyle bir ödülü almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kaya, "Girişimcilik üzerine araştırmalar yapmayı çok seviyorum. Bu uğurda hazırladığım projede temelde babamda gördüğüm bel ağrılarına çözüm bulabilmeyi amaçladım. Bunu yaparken de piyasada hali hazırda bulunan ürünleri araştırdım. Bunların kullanım amaçlarını, nasıl kullanıldıklarını, dezavantajlarını ve avantajlarını iyi yönlerini belirleyerek bunları kendi ürünümde temel olarak tasarladım" dedi.

"HAYALİM MEKATRONİK OKUMAK"

Geleceğe yönelik hedeflerinin yine girişimcilik üzerine olacağını belirten Kaya, "Kendi milletime ve kendi devletime ve tüm insanlığa fayda sağlayacak ürünler geliştirmek benim için en büyük hedef, arzu ve ödüldür. Ürünüm tasarım aşamasında ileriki günlerde ürünümü geliştirmeyi farklı alanlarda farklı çalışmalar yapmayı istiyorum. Gelecekte de girişimcilik üzerine üniversite hayatımda da mekatronik, bilim ve uzay konularında araştırmalar yapmayı istiyorum. En büyük hayalimde mekatronik okumak. Üniversitede kendimi daha fazla geliştirip, daha fazla imkanlara erişerek büyük projelere imza etmek istiyorum" diye konuştu.

"AİLEM GURUR DUYUYOR"

Vakıftan bu ödüle layık olduğunu duyduğunda çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını da belirten Kaya, "Umarım bu ve benzeri vakıflar ve destekler daha da artar. Çünkü vakıftan başardığını duyunca çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Bulunduğum konum ve imkansızlıklar nedeniyle daha önce birçok yerden geri dönüş almamıştım. Bu vakıftan böyle bir sonuç görünce tabi ki de çok mutlu oldum. Umarım bu gibi vakıflar daha da artar ve bizim gibi gençlere daha fazla destekler artar. Bizim gibi gençlerde devletine ve milletine daha faydalı insanlar olurlar. Ailemde duyunca çok mutlu oldu ve gurur duyuyorlar. Eve büyük bir heyecan var. Vakfa bundan dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"EMİN OKULDA ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ"

Kaya'nın bu başarısı okuldaki öğretmenlerini de çok mutlu etti. Muradiye Alpaslan Fen Lisesi Müdürü Kasım Zengin, öğrencisinin böylesi bir başarı elde etmesinin kendilerini çok gururlandırdığını söyledi. Kaya'nın okulda çok başarılı bir öğrenci olduğunu da anlatan Zengin, "Kaya, Fen Bilimleri alanında araştırmalar yapmayı seven bir öğrencimiz. Bu başarısının diğer öğrencilere de örnek olmasını ve desteklenmesini diliyorum. Bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. Okulumuz adına çok mutlu olduk. Okulumuzdaki bir öğrencinin böyle güzel başarılar elde etmesi bizleri son derece mutlu etti" şeklinde konuştu.

"OĞLUM AĞRILARIMA ŞAHİT OLUYORDU"

Esnaflık yapan 4 çocuk babası 45 yaşındaki Mahsun Kaya ise yıllardır bel rahatsızlığı nedeniyle sürekli acı çektiğini söyledi. Oğlu Emin'in de buna şahit olduğunu belirten Kaya, "Oğlum buna çare bulmak için bir şeyler yapmaya çalışıyordu ve bu aparatı yapmaya başladı. Vakıftan böyle bir başarı ödülüne layık görülmesi bizi çok mutlu etti. Ailece çok sevindik. 4 çocuğum var. Emin küçüklüğünden beri elektronik aletleri bozup bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bu alanda bir emeği vardı. Emin için iyi bir eğitim istiyorum" diye konuştu.