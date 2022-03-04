Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü - Son Dakika
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Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü

04.03.2022 22:17
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü

KAYSERİ'de, baba Mehmet İstanbullunun hastaneye götürdüğü KOAH hastası oğlu Mustafa İstanbullu (50), otomobilde hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, baba Mehmet İstanbullunun hastaneye götürdüğü KOAH hastası oğlu Mustafa İstanbullu (50), otomobilde hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İstanbullu KOAH hastası oğlu Mustafa İstanbullu fenalaşınca otomobiline bindirdi. Baba-oğul otomobilde seyir halindeyken oğlunu hareketsiz halde gören baba, aracı park ederek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Mustafa İstanbullunun öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İstanbullunun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü
YORUMLAR
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Kayseri, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü - Son Dakika


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