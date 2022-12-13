6 yaşında evlendirilen çocuk gelinin ifadesi ortaya çıktı! İşte kan donduran olayın tüm detayları

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 2002 yılında henüz altı yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesi ve bu kız çocuğunun evli kaldığı süre boyunca istismara uğradığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Şimdilerde genç bir kadın olan ve olayı yargıya taşıyan H.K.G.'nin verdiği ifade o süreç boyunca yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi. Babasının annesini ikna edişi, annesinin sadece cinsel birlikteliği istemediği, ilk tecavüze ağabeyinin ellerinde gittiği, kaçmak isterken yakalandığı ve ses kayıtlarını anlattığı H.K.G.'nin ifadesinin uzun hali ortaya çıktı.

İşte okurken tüylerinizi dike diken edecek o ifadenin bir bölümü;

"Ben 6 yaşındaydım. Evde kız kardeşimle oynarken annemle babam kendi aralarında konuşuyorlardı. Babam annemi bir şeye ikna etmeye çalışıyordu. Annem, 'o daha küçük' diyordu. Sonra babam beni yanına çağırdı ve 'kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Bunun üzerine ben de sevinerek ,'evet baba, büyüdüm' dedim. Babam anneme dönerek, 'bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Annem o sırada ağlıyordu.

"O GÜN ORADA BENİM NİKAHIM KIYILMIŞ"

Ertesi gün, yani 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı, saçlarımı taradı, babam elimden tuttu, beni aşağıya medreseye indirdi. Medreseye girdiğimizde içeride iki tane tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler, bu sırada benim elimde oyuncağım vardı onunla oynuyordum. O gün orada benim nikahım kıyılmış, nikahı babam kıymış orada bulunan iki kişi de şahitlik etmişler. Bu kişilerden birinin ismi Muhammed T., diğerinin ismi Osman'dır. Ancak soyadını hatırlamıyorum. Akşama kadar orada kaldık. Babam ve yanındakiler orada dualar okudular, sohbet ettiler, akşama doğru babam beni eve götürdü.

"İÇERİ GÖRÜNMESİN DİYE CAMA AVLULAR ÖRTTÜ"

Ertesi gün ağabeyim beni medreseye indirdi. Ağabeyim beni indirirken orada bulunan öğrencilere kardeşime, 'bakmayın Kadir Hoca bunu yasakladı' diyordu. Ağabeyim beni Kadir İstekli'nin odasına götürdü. Kadir, ağabeyimden odadan çıkmasını istedi. Ağabeyim çıktı odadan Kadir ile yalnız kaldık. Kadir yanıma geldi. Başımı okşadı. Bana ,'oyun oynayalım mı' dedi. Ben de sadece onaylar gibi başımı salladım. Yanımdan kalktı odanın kapısını kapattı, odanın kapısı camlıydı. Görünmesin diye cama havlular örttü. Sonra tekrardan yanıma geldi.

"SEN BENİM KARIMSIN, BEN DE SENİN KOCANIM"

Bana bizim evlendiğimizi söyledi. 'Annen ve baban nasıl evlilerse biz de öyle evliyiz, sen benim karımsın, ben de senin kocanım. Evliler böyle oyun oynarlar ama bu oyun kimseye söylenmez, bak annen ile baban kimseye söylemiyor' dedi. Ondan sonra bizim eve de gelmeye başladı. Ailenin bir ferdi gibi davranıyordu. Annem ve babam ona 'damadım' diyorlardı.

"BENİM ÜZERİMİ ÇIKARDI"

7-8 yaşlarındaydım. Sapanca'da bir evimiz bulunuyordu, oraya gitmiştik. Teyzemin kızı vefat edince annem kardeşlerimi alarak İstanbul'a geldi. Beni ve ağabeyimi Sapanca'da babamın yanında bıraktı. Babam beni o gece Kadir İstekli'nin odasına yatağına gönderdi. Sapanca'daki evimiz iki katlıydı. Üst katta Kadir yaşıyordu. Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi. Sonra beni kucağına adlı, yatağa yatırdı. Tekrar bana , 'oyun oynayalım mı' dedi. Ben 'hayır, ağabeyime gitmek istiyorum' dedim, ağladım. Kadir bağırdı, azarladı, 'sesini çıkartma, gitmeyeceksin, burada kalacaksın' dedi. Sonra benim üzerimi çıkardı, ben ağlıyordum. Sonra ben tekme attım, o da sinirlendi, bana saldırdı.

"SÜREKLİ KADİR'İN ODASINA DERS İÇİN GÖNDERİLİYORDUM"

Zamanla her şey normalmiş gibi davranılmaya başlandı. Ben çocuklar küçükken evleniyormuş gibi, herkes böyleymiş gibi düşünüyordum. Kadir'i sevmiyordum. Ailem bana 'Kadir'e itaat etmezsen melekler sana lanet eder, cehennemde yanarsın' diyorlardı. Daha sonra sürekli Kadir'in odasına ders için gönderiliyordum. Her gittiğimde benimle ilişkiye giriyordu. Onun yaşı büyüktü ancak kaç yaşında olduğunu hatırlamıyorum.

"ARABADA BENİMLE İLİŞKİYE GİRİYORDU"

10 yaşına gelince Arifiye ilçesinde cemaatin Kur'an kurslarından birine yazıldım. İlk zamanlar yatılı gidiyordum. Daha sonra gündüz gidiyordum, akşam geliyordum. Kursa beni Kadir götürüp, getiriyordu. Kurstan aldığı zaman arabada benimle ilişkiye giriyordu. Ben kurstaki hocalarımdan birine 'hocam ben evliyim' dedim. Hocam üzüldü, bana sarıldı. Başka bir şey demedi.

"14 YAŞIMDA DÜĞÜN YAPTILAR"

Hocamın ismini hatırlamıyorum. Hocama söyledikten sonra Sapanca'da konuşulmaya başlanmış bu. Ben 13 yaşlarıma geldiğinde nişan yapmaya karar verdiler. 14 yaşımda da düğün yaptılar. Sonra düğünü Sancaktepe'de babamın vakfında yaptılar. Cemaatten insanlar geldi. Annem bana düğünde 'sakın ağlama, ağladığını görmeyeceğim' dedi.

"ANNEM EVLİ OLDUĞUMU AĞZINDAN KAÇIRDI"

Kadir ile sürekli anlaşmazlık yaşıyorduk. Bana psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Hem ailem hem de Kadir ona itaat etmemi istiyordu. Ailem bana sürekli onun çok iyi bir insan olduğunu söylüyordu... O tarihlerde 14 yaşındaydım. Ben rahatsızlanınca annem ve Kadir beni kadın doğum polikliniğine götürdüler. Orada annem doktor ile konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı. Bunun üzerine doktor oraya polis çağırdı. Oradan polis bizi alarak karakola götürdü, ifadelerimiz alındı. Benim yerime annem ve Kadir ifade verdi. İfadelerinde benim yaşımın normalde büyük olduğunu, ancak küçük yazıldığını söylemişler.

"BENİM KEMİK TESTİMMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER"

Bunun üzerine savcılık kemik testi istedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Ben ondan sonra film çekileceğimi düşünüyordum. Ancak içerideki kız filmi çekilince ikimizi birden dışarı çıkardılar. Ben dışarı çıkınca Kadir'e 'neden bir şey yapılmadı' diye sordum. Kadir bana 'sessiz ol, sonra konuşuruz kimse duymasın' dedi. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testini, benim kemik testimmiş gibi göstermişler. Dosya o şekilde kapandı.

"TAM KAÇACAKKEN AİLEM BENİ YAKALADI"

Kadir ile aynı evde yaşamaya başladıktan sonra bana bir telefon almışlardı. Geceleri hiç uyumuyordum. Bir tane radyo programına denk gelmiştim. Burada konuşan kişi, kız çocuklarının evlendirilmelerinden bahsediyordu. Ben de Facebook üzerinden bu kişiye ulaştım. Evden kaçmaya karar vermiştim. Tam kaçacakken ailem beni yakaladı. Babam beni darbetti. Elimden telefonu aldılar. Babam bana 'büyük günah işledin, kalbin kirlenmiş, tövbe et' dedi.

"ÇOCUĞUMU DOĞURDUM, ONUNLA HUZUR BULDUM"

Ben o günden sonra içime kapandım. İtaat etmeye, bana söylediklerini yapmaya çalıştım. Sözlerinden çıkmadım. Bu olaylar olurken hala 14 yaşlarındaydım. 17 yaşıma gelince hamile kaldım. Hamile kaldıktan 3 ay sonra resmi nikah yaptılar. Sonra çocuğumu doğurdum. Onunla biraz huzur buldum. Ancak daha sonra yine insanlardan soğumaya başladım. Çocuğum 2 yaşına gelince ailem onu benden aldı.

"SES KAYDI ALMAYA KARAR VERDİM"

Bir gün alışveriş için dışarı gitmiştim. Kadir'e 'arabada bekle ben AVM'den kıyafet alacağım' demiştim. O arabada beklerken ben AVM'den bir telefon aldım. Sonra birlikte eve döndük. Telefonumdan araştırmaya başladım. Çünkü ailem bana 6 yaşında evlendirilmenin normal olduğunu anlatıyordu. Yaptığım araştırmalar sonucunda Wattpad isimli kitap uygulamasında bir abla ile tanıştım. Ona her şeyi anlattım. O da bana 'delilleri topla devlete sığın, devlet seni korur' dedi. Ben de ses kaydı almaya karar verdim.

"OĞLUMU YANIMDA GÖTÜRDÜM"

Beş tane ses kaydı aldım. Delilleri topladım. Sonra bir akşam annemi aradım. Oğlumu çok özlediğimi, bir gece bende kalmasını istediğimi söyledim. Annem de 'tamam' dedi. Oğlum o gece benimle kalmıştı. Sabah uyanınca saat 07.30'da oğlumu uyandırdım. Dışarı çıktım, adliyeye geldim. Yaşadıklarımı savcılıkta anlattım. Sonra savcılık beni İstanbul' da bir süre kaldığım yere gönderdi. Daha sonra (X iline) sevk edildim. Bu sırada oğlumu da yanımda götürdüm. (X iline) gelince tedavi olmaya başladım. Oğlumu kreşe yazdırdım. İş bulup çalışmaya başladım.

"ANNEM BENİ KADİR'İN YANINA GÖNDERMİYORDU"

Sonra ailem beni tekrar (X ilinde) buldu. Beni ikna edip götürmeye çalıştılar, ancak ben gitmek istemedim. Ben burada okula yazıldım. Şu anda ortaokul 8. sınıftayım. Ben Kadir ile anlaşmalı olarak boşandım. 6 yaşında evlendirildiğim zaman annem nikah olayını biliyordu. Ancak benim Kadir ile cinsel birlikte olmama karşı çıkıyordu. Annem evdeyken babam beni Kadir'in yanına göndermiyordu. Sadece gündüzleri ders için gönderiyordu. Annemin ben küçükken nikaha çok karşı çıktığını görmedim. İki tane daha kız kardeşim var. Onların da küçük yaşlarda evlendirilmeleri konuşuluyordu ancak annem onların evlenmelerine çok karşı çıkmıştı. Onlara karşı çıktığı kadar benim evliliğime karşı çıkmadı.

"ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUM"

Dosyaya sunulan ses kayıtlarını ben onu konuşturmak ve delil toplamak için yaptım. Çünkü başka delil elde etme imkanım yoktu. Bu kişiler benim eğitim hakkımı elimden aldılar, hayatımın bir kısmını aldılar, adalet yerini bulsun istiyorum. Yaşadıklarımın bedeli olsun istiyorum. Ben Kadir'den, babamdan ve annemden şikayetçiyim. Annemin sonradan buna engel olması, göz yummaması gerektiğini düşünüyorum."