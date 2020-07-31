Babasının hobisi genç girişimciyi işinin patronu yaptı - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde emekli madenci babasının aldığı inekle başladığı hayvancılıkta büyükbaş sayısını 40'a çıkaran 21 yaşındaki İsmail Çetin, hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de köyündeki gençlere örnek oluyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 3 yıl önce emekli olan ve ilçeye bağlı Aşağıçayır köyünde yaşamaya karar veren Osman Çetin, ailesiyle buraya taşındı.

Zamanını değerlendirmek için inek satın alan Osman Çetin'in oğlu İsmail Çetin, çok sevdiği hayvanın bakımıyla yakından ilgilendi. Zaman içinde ineğin sütünü satmaya karar veren İsmail Çetin, gelen yoğun talebi karşılayabilmek için kolları sıvadı.

Bir yandan merak saldığı hayvan anatomisini yakından öğrenmek için kazandığı veteriner teknikerliği bölümünden başarıyla mezun olan genç girişimci, hiçbir destek almadan 3 yılda büyükbaş hayvan sayısını 40'a çıkardı.

Aynı zamanda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki eğitimini de sürdüren Çetin, "Paşa", "Kocaman", "Arefe", "Bayram" ismini verdiği ve gözü gibi baktığı hayvanların sütünün yanı sıra kurbanlık olarak satışını yaparak aile ekonomisine destek oluyor.

"Hayvanlarla ilgilenmeyi seviyorum"

İsmail Çetin, AA muhabirine, ticari bir faaliyet düşüncesiyle hayvancılığa başlamadıklarını, zamanla inek sayısının arttığını ve bunların sütünü satmaya karar verdiğini ifade etti.

Çetin, insanın işini severek yapmasının önemli olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Her işin olduğu gibi bunun da zorluğu var ama insanlar bir işi severek yaptığı zaman bence o zorluk güzelliğe dönüşüyor. Ben hayvanlarla ilgilenmeyi seviyorum. 'Madem bu işi yapıyorum, hayvanların anatomisini neden öğrenmeyeyim?' dedim. Veteriner teknikerliğinden mezun oldum. Nasip olursa onu da veterinerliğe yükseltip kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. İnsanın her türlü bilgiye sahip olup bunu uygulaması çok güzel. Bu da işimizi gerçekten severek yaptığımız için oluyor."

Hayvancılıkla uğraşmanın sabır istediğini kaydeden Çetin, "Dışarıda herhangi bir işte çalışmaktansa bu iş yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Arkadaşlarım üniversitede gezerken ben süt satıyorum, dağıtıyorum. Ben de arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ama onlar gibi rahat şekilde olmuyor. Bu benim için bir eksik değil çünkü böyle mutluyum." diye konuştu.

Hayvan sayısını 60'a çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Çetin, geleceğe yönelik daha farklı planlarının olduğunu sözlerine ekledi.