BABASININ İNTİKAMI İÇİN ORTAĞINI ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

ADANA'da kahvehane işleten Mustafa Akay'ı (59) öldüren katil zanlısı Sergen Ağırman'ın (30) cinayeti daha önce öldürülen babası Mazlum Ağırman'ın (51) intikamı için işlediği ortaya çıktı.

Kentte yaşayan Mazlum Ağırman, 26 Kasım 2021'de gece saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki ruhsatsız bir kıraathaneye gidip, aynı masada oturup alkol aldığı Aydın Z. ile küfürleşince tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Z., belinden çıkardığı tabancayla Ağırman'a ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların göğsüne isabet ettiği Ağırman kanlar içerisinde yere yığılırken, Aydın Z. ise beraberindeki 2 kişiyle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ağırman kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Aydın Z. ile beraberindeki 2 kişinin izine rastlayamadı.

ORTAĞININ TAZİYESİNİN DÖNÜŞÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Cinayetten 3 gün sonra Mustafa Akay ise eski iş ortağı Ağırman'ın Yenibey Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti. Bir süre oturduktan sonra yanındaki Bülent Erdal (47) ile otomobile binen Akay, evine gitmek için yola çıktı. Ara sokakta kimliği belirsiz 2 kişi, Akay ile Erdal'ın bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, direksiyon başındaki Akay'ın başına ve boynuna, Erdal'ın ise göğsüne isabet etti. Tedaviye alınan Akay doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Erdal ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

BABASINI KORUYAMADIĞI GEREKÇESİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, silahlı saldırının Mazlum Ağırman'ın oğlu Sergen Ağırman ile kuzeni Çağlar Şahan'ın (30) düzenlendiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu Sergen Ağırman'ın, Akay'ı babasını koruyamadığı gerekçesiyle öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, 21 Şubat gecesi düzenlediği operasyonda Sergen Ağırman ile Çağlar Şahan'ı yakaladı.

NEHRE ATILAN SİLAH İLE KURŞUNLAR EŞLEŞTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Çağlar Şahan'ın, ifadesinde saldırıyı Sergen Ağırman'ın gerçekleştirdiğini öne sürerek, olayın ardından da tabancayı Seyhan Nehri'ne attığını söyledi. Ağırman ise suçlamaları reddedip, tabancayı Şahan'ın ateşlediğini iddia etti. Bunun üzerine su altı polisinin çalışması sonucu tabanca nehirde ele geçirildi. Yapılan balistik incelemenin ardından Akay'ın vücuduna isabet eden kurşunla, silahın eşleştiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sergen Ağırman ile Çağlar Şahan, tutuklandı. (DHA)