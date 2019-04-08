Babasının İzinden Giderek Muhtar Oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarken vefat eden babasının hizmetlerini tamamlamak için seçime giren genç, muhtar seçildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarken vefat eden babasının hizmetlerini tamamlamak için seçime giren genç, muhtar seçildi.



Saha Mahalle Muhtarlığı için yarışan 3 aday arasında yer alan 25 yaşındaki Mehmet Şahin, bin 263 seçmenden 750'sinin oyunu alarak mahalle muhtarı oldu.



Önceki dönem mahalleye muhtarlık yaparken vefat eden babasının izinden giden Şahin, babasından aldığı tecrübeyle mahallesine güzel hizmetler kazandırmak istiyor.



Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç ve dinamik yapısıyla mahallesine en güzel hizmetleri yapmak istediğini söyledi.



Babasının muhtarlık görevini yürütürken vefat ettiğini belirten Şahin, "Babamın yarım kalan hizmetini tamamlayabilmek adına muhtar adayı oldum. Mahalle sakinlerimiz, teveccüh gösterdi ve muhtarlık görevini bana layık gördü. Hedefim mahalle sakinlerinin sorunlarını ve mahallemize yapılması gerekenleri ekip çalışması ruhuyla gerçekleştirmek. Mahallemizdeki muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve engelli bireyleri birebir tespit edeceğiz. Kendilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. Bu konuda ilgili kurumlarla diyalog halinde olacağız." diye konuştu.

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