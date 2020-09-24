Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu - Son Dakika

Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu

Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu Babası tarafından kaçırıldıktan 5 gün sonra bulunan bebeği kadın astsubay böyle sakinleştirdi Baba icra yolu ile annesinden bir saatliğine görmek için aldığı bebeği kaçırdı Bebeği Afyonkarahisar'dan kaçıran babayı jandarma Antalya'da...

Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu

Babası tarafından kaçırıldıktan 5 gün sonra bulunan bebeği kadın astsubay böyle sakinleştirdi

Baba icra yolu ile annesinden bir saatliğine görmek için aldığı bebeği kaçırdı

Bebeği Afyonkarahisar'dan kaçıran babayı jandarma Antalya'da yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşinden icra yolu ile bir saat görmek için aldığı 2,5 aylık bebeği kaçıran baba, jandarma ekiplerinin yaptığı titiz denetim sonucu 33 farklı adreste yapılan kontrollerin ardından 5 gün sonra Antalya'da bulundu. 5 gün sonra bulunan bebeği kucağına alan kadın astsubayın bebeği sakinleştirdiği anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Olay, 12 Eylül'de merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi H.T., ile boşanma aşamasında olan M.T., velayeti annesinde olan oğlu E.T.'yi icra memurları aracılığıyla 1 saatliğine görmek için aldı. Ancak iddiaya göre, baba 1 saatin sonunda bebeği annesine teslim etmedi. Bunun üzerine anne H.T., oğlunun babası tarafından kaçırıldığını söyleyerek babadan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şüpheli M.T.'nin olayı gerçekleştirmek için araç kiraladığını tespit eden ekipler şahsın araç ile durakladığı 22 nokta ve bebeği götürmüş olabileceği aile bireyleri, yakın akraba ve yakın çevresi üzerinde yapılan araştırmada 33 farklı adreste kontroller yaptı. Ancak şüpheli ve 2,5 aylık E.T., bebeğe ulaşamadı.

Jandarma bebeği bulmak için her yolu denedi

Olayın peşini bırakmayan ekipler baba M.T.'nin kullanabileceği sosyal medya adresleri, araç ve plakadan yola çıkarak güvenlik kameraları ile jandarma veri tabanlarında yapılan derinlemesine incelemede bebeği, akrabalarının bulunduğu Antalya'ya kaçırmış olabileceği sonucu ulaşarak Elmalı ve Muratpaşa ilçelerinde iki adres tespit etti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibat kurularak 17 Eylül de eş zamanlı olarak iki adreste ev araması yapıldı ancak şüpheli M.T., ve E.T., bebeğe ulaşamadı.

Jandarma ısrarında haklı çıktı

Baba ve bebeğin Antalya'da oldukları konusunda ısrarlı takiplerini sürdüren jandarma ekipleri şüphelinin Manavgat ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler ısrarlarında haklı olduklarını ortaya çıkarırken baba ve kaçırdığı bebeğe ulaşmayı başardı.

Şüpheli M.T. ekipler tarafından gözaltına alınırken bebek ise annesine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu

Jandarma, Antalya, İcra, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının kaçırdığı bebek 5 gün sonra bulundu - Son Dakika

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