Babasının kiraladığı otomobili çaldı, polis otosuna çarpınca yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kiraladığı otomobili çalan çocuk, kovalamaca sonucu kaçarken polis otosuna çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Polis Merkez karakoluna giden bir kişi kiraladığı 09 BR 983 plakalı otomobilin oğlu tarafından çalındığını ihbar etti. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Davutlar ve Kuşadası civarında çalınan otomobili aramaya başladı. Gece saat 00.30 sıralarında otomobilin, Kuşadası ilçesine giriş yaptığını öğrenen ekipler harekete geçerek sokak sokak aracı aramaya başladı. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde otomobile rastlayan ekipler otomobili durdurmaya çalıştı. Araç sürücüsü Mahsun G. dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kadınlar Denizi kavşağında Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin de dur ihtarına uymayan araç son sürat gitmeye devam etti. Boyalık yolu üzerinde sivil polis otosu yolu keserek aracı durdurmaya çalıştı. Çalıntı araç son sürat önce sivil polis otosuna daha sonra E. S.'ye ait 55 VA 078 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil kavşakta bulunan direğe çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde bulunan kişiler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN