Son Dakika Haberleri: Babasının Kullandığı Araçla Çarpıştı

Babasının Kullandığı Araçla Çarpıştı

36 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, baba ile oğlunun araçlarının karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, baba ile oğlunun araçlarının karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Ezine istikametinden ilçe merkezine seyreden Çağlar Yavaş idaresindeki 17 TS 230 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönen babası İlhan Yavaş'ın kullandığı 17 DC 003 plakalı araçla çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç, ara yoldan kavşağa çıkmaya çalışan Mustafa Saygan yönetimindeki 16 R 8571 plakalı Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'ye (UEDAŞ) ait bakım aracına da çarptı.

Kazada, söz konusu üç araçta hasar meydana geldi. Sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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