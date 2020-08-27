Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde babasının kağıt toplama aracının altında kalan 2 yaşındaki Derinsu Gülşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde babasının kağıt toplama aracının altında kalan 2 yaşındaki Derinsu Gülşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte atık kağıt toplayan E.G. (32), Kadıköy Eroğlan Mahallesi'nde atık kağıt ve naylonları 10 SE 244 plakalı atık toplama kamyonetine yükledikten sonra çadırı çekmek için ilerlediği sırada aracın yanında bulunan 2 yaşındaki çocuğu Derinsu Gülşen'in sağ arka tekerleğin altına kaldığını fark etti. Hemen müdahale eden baba E.G., çocuğunu yakındaki Edremit Özel Hastanesi Acil Servisine hızlı bir şekilde taşıdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Derinsu Gülşen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek DSÖ Başkanı, salgında herkesin gözardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi