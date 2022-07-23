Kaza, dün akşam saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Ebrar Kıvrak, babası Ömer Kıvrak'ın (41) yolun kenarına park etmeye çalıştığı 35 BFD 701 plakalı midibüsün açılan kapısından düşüp tekerin altında kaldı. Kızının düştüğünü fark eden Ömer Kıvrak, aracı durdurup yanına koştu. Ömer Kıvrak'ın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ebrar'ı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Yaralanan Ebrar, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü - Son Dakika

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