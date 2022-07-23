Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2) - Son Dakika
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Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2)

23.07.2022 18:25
Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalıp yaşamını yitiren Ebrar Kıvrak, son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalıp yaşamını yitiren Ebrar Kıvrak, son yolculuğuna uğurlandı. Hatice ve Ömer Kıvrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ebrar'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Darıca Bahçelievler Cami'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katılan baba Ömer Kıvrak güçlükle ayakta durdu. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Ömer Kıvrak, gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılırken, Ebrar'ın tabutu, cemaatin ellerinde havada taşındı. Ebrar'ın cenazesi Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dinçer AKBİR/ DARICA (Kocaeli),


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Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2) - Son Dakika
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