Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2)

Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalıp yaşamını yitiren Ebrar Kıvrak, son yolculuğuna uğurlandı. Hatice ve Ömer Kıvrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ebrar'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Darıca Bahçelievler Cami 'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katılan baba Ömer Kıvrak güçlükle ayakta durdu. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Ömer Kıvrak, gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılırken, Ebrar'ın tabutu, cemaatin ellerinde havada taşındı. Ebrar'ın cenazesi Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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