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Babasının kullandığı otomobilden düşen minik Cemre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Babasının kullandığı otomobilden düşen minik Cemre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

29.12.2021 07:30

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, babası Ali Hamitcan Seçgin'in kullandığı otomobilin sağ arka kapısının aniden açılması sonucu yola düşen Cemre Seçgin (3), otomobilin altında kaldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, babası Ali Hamitcan Seçgin'in kullandığı otomobilin sağ arka kapısının aniden açılması sonucu yola düşen Cemre Seçgin (3), otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan minik Cemre, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası'na giden Ali Hamitcan Seçgin kullandığı otomobilin sağ arka kapısı aniden açıldı. Arka koltukta oturan 3 yaşındaki Cemre Seçgin, kapının açılması üzerine hareket halindeki otomobilden yola düştü. Otomobilin sağ arka tekerleğinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan talihsiz Cemre, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Cemre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile ise hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Babasının kullandığı otomobilden düşen minik Cemre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Babasının kullandığı otomobilden düşen minik Cemre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasının kullandığı otomobilden düşen minik Cemre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının kullandığı otomobilden düşen minik Cemre kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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