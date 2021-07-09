Babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi - Son Dakika

??????? Ordu'nun İkizce ilçesinde babasının kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Zeynep Bektaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Seymenli Mahallesi'ndeki evlerinin önünde önceki gün otomobilini park etmeye çalışan baba Ünal Bektaş'ın kullandığı aracın altında kalarak yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden küçük Zeynep'in cenazesi, morgdan alınarak babaevine getirildi.

Kızının ayakkabıları ve kıyafetlerine sarılan anne Nursel Bektaş, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ünal Bektaş ise kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Evlerinin önünde yapılan duanın ardından minik Zeynep'in cenazesi, Küçükgeriş Camisi'ne taşındı. Kılınan namaz sonrası Zeynep'in cenazesi aile kabristanında toprağa verildi.

Bu arada, 15 yıldır evli olan Bektaş çiftinin tek çocukları Zeynep'in 12 sene süren tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya geldiği öğrenildi.