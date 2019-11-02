Son Dakika Haberleri: Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, öldü
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Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, öldü

6 saat önce

MERSİN'de, babası H.P.'nin (39) geri manevra yaptığı pikabın altında kalan Baran P. (7), yaşamını yitirdi.

Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, öldü, System.String[]

MERSİN'de, babası H.P.'nin (39) geri manevra yaptığı pikabın altında kalan Baran P. (7), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. H.P., 33 PY 728 plakalı pikabıyla geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre oğlu Baran P.'yi görmedi. Baran P., pikabın altında kaldı. Baran P.'nin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Baran P. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran P. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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