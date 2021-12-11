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Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi

11.12.2021 08:50

Küçükçekmece'de oto yıkamada çalışan 27 yaşındaki Can Semiz, babasının kullandığı ticari taksi ile Bakırköy'de ağaca çarparak kaza yaptı. Kayseri'de bir suçtan dolayı hakkında aranma kararı olduğu iddia edilen Can Semiz tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Saat 03.00'da Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Marmaray İstasyonu Mevkiinde meydana gelen olayda Küçükçekmece Tepecik'te bulunan oto yıkamada çalışan 27 yaşındaki Can Semiz, babasının kullandığı 34 TGK 87 plakalı ticari taksiyi aldı.

BABASININ TAKSİSİYLE KAZA YAPTI

Taksi ile Florya Caddesinde seyreden Can Semiz, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi alev almaya başladı. Yan tarafta bulunan petrol istasyonu çalışanları kazayı görünce yangını söndürmeye başladı. Etrafta bulunan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü çevrede bulunan özel bir hastaneye sevk etti.

KURTARILAMADI

Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Can Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yerde ise ağır hasar alarak kullanılamayan hale gelen ticari taksi çekici ile kaldırıldı. Caddeye gelen ekipler ise temizlik yaparak yolu trafiğe açtı.

Olay yerinden kareler;

Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti
Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti
Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti
Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi

Küçükçekmece, Marmaray, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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