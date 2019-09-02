Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
10 saat önce
Samsun'un Terme ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Samsun'un Terme ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kumcağız Mahallesi'nde, mevsimlik işçi olarak çalışan ailesi ile birlikte Şanlıurfa'dan gelen 10 yaşındaki Mehmet Mustafa Aslan, babası Ömer Aslan'ın kullandığı traktörün römorkuna bindi.
Tarladan döndükleri sırada yüzüne ağaç dalı isabet eden küçük çocuk dengesini kaybederek düşünce römorkun tekerleri altında kaldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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