Babasının Mezar Taşı Çalınan Kadın Şikayetçi Oldu
1 saat önce
Kayseri'de Asri Mezarlık'ta babasının mezarını ziyarete giden 44 yaşındaki kadın babasının mezar taşının yerinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.
Kayseri'de Asri Mezarlık'ta babasının mezarını ziyarete giden 44 yaşındaki kadın babasının mezar taşının yerinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.
20 Aralık saat: 10.00'da Aşağı Mahallesi Hisarcık Caddesi Asri Mezarlık içerisinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Y.K. isimli kadın babasının mezarını ziyaret için mezarlığa geldi.
Mezarlıkta babasının mezar taşının olmadığını gören Y.K. polis ekiplerine mezar taşının çalındığını söyledi.
Polis, başlatılan olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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