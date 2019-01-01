Son Dakika Haberleri: Babasının Mezar Taşı Çalınan Kadın Şikayetçi Oldu

Babasının Mezar Taşı Çalınan Kadın Şikayetçi Oldu

1 saat önce

Kayseri'de Asri Mezarlık'ta babasının mezarını ziyarete giden 44 yaşındaki kadın babasının mezar taşının yerinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

Babasının Mezar Taşı Çalınan Kadın Şikayetçi Oldu, System.String[]
Kayseri'de Asri Mezarlık'ta babasının mezarını ziyarete giden 44 yaşındaki kadın babasının mezar taşının yerinde olmadığını görünce polise giderek şikayetçi oldu.

20 Aralık saat: 10.00'da Aşağı Mahallesi Hisarcık Caddesi Asri Mezarlık içerisinde meydana gelen olayda 44 yaşındaki Y.K. isimli kadın babasının mezarını ziyaret için mezarlığa geldi.

Mezarlıkta babasının mezar taşının olmadığını gören Y.K. polis ekiplerine mezar taşının çalındığını söyledi.

Polis, başlatılan olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:17:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasının Mezar Taşı Çalınan Kadın Şikayetçi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]