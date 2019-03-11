Son Dakika Haberleri: Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü

Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü

6 dakika önce

Kırşehir'de babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren şahıs, cesedi Kırıkkale'de yol kenarına bırakıp kaçtı.

Babasının Mezarı Başında Annesini Boğarak Öldürdü, System.String[]
Kırşehir'de babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren şahıs, cesedi Kırıkkale'de yol kenarına bırakıp kaçtı.

Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşandı. İddiaya göre, tır şoförlüğü yapan ve İstanbul'dan kiralık araçla köyüne gelen şahıs, annesini dua etmek için Yukarı Çiftlik mevkiindeki babasının kabrine götürdü. Burada annesi Fikar Talu (70) ile tartışan şahıs, annesini boğarak öldürdü. Annesinin cesedini kiraladığı araca koyan şahıs, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubuk köyündeki baraj kıyısındaki yola cesedi bırakıp kaçtı. Yol kenarında cesedi gören vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından 3 oğlan 1 kız annesi olan yaşlı kadının cesedi, cenaze aracıyla Karakeçili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için sabah saatlerinde cenazenin Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

Annesinin cesedini yola bıraktıktan sonra İstanbul'a kaçan şahsın yakınlarına annesini öldürdüğünü itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

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