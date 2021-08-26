Babasının mezarına dökülen moloz yığınlarına yazılı tepki - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde babasının mezarına dökülen molozları gören vatandaş, molozların üzerine yazı yazarak tepkisini dile getirdi.

Olay, Kocaali ilçesi merkez mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Örs isimli vatandaş, babasının mezarına gittiğinde mezarın üzerine dökülen moloz yığınlarını görünce şoke oldu. Durumu yetkililere bildiren Örs, bir süre babasının mezarına tekrar geldiğinde aynı manzarayı görünce tepkisini molozların üzerine yazı yazarak gösterdi. Moloz yığınlarının üzerine 'Bu molozu kim döktüyse yazıklar olsun bekletenlere' yazan Örs, yığınların oradan bir an önce kaldırılmasını istiyor. - SAKARYA