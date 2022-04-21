BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU - Son Dakika
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BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU

21.04.2022 16:57

DÜZCE'de, babasının mezarını ziyarete giderken fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Kileci, yaralandı.

DÜZCE'de, babasının mezarını ziyarete giderken fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Kileci, yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyciler Mahallesi Beyciler Mezarlığı yakınında meydana geldi. Muhammet Ali Kileci, babasının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa kestirme yol olan fındık bahçesinden geçerken silahlı saldırıya uğradı. Kileci tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ile yanındaki 2 kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kileci, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüpheli ile yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU
BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU
BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU
BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU
BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU
BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABASININ MEZARINI ZİYARETE GİDERKEN VURULDU - Son Dakika


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