Babasının mezarının demirleri çalındı, manzarayı gören evlat gözyaşlarına hakim olamadı: Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırmıştı - Son Dakika
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Babasının mezarının demirleri çalındı, manzarayı gören evlat gözyaşlarına hakim olamadı: Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırmıştı

20.05.2022 13:56

Antalya'da Özdemir Kırdı isimli vatandaşın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Babasının mezarının bu halini gören acılı evlat Özlem Zeybek, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Zeybek yaptığı açıklamada, "Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırdı. Biz ölülerimizin burada saygı görmesini istiyoruz" dedi.

Antalya'da Özdemir Kırdı'nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Babasının mezarının halini görenÖzlem Zeybek, gözyaşları içinde hırsızlara diyerek tepki gösterdi.

MANZARA KARŞISINDA YIKILDI

7 yıl önce kaybettiği babası Özdemir Kırdı için üzeri mermer kaplı, çevresi demir çerçeveyle kapalı mezar yaptıran Özlem Zeybek, demirleri söküp mermerleri kıran hırsızlara ağlayarak tepki gösterdi. Babasının mezarının başında, "Kusura bakma baba, mezarına sahip çıkamadım" diyerek göz yaşı döken Zeybek, "Hırsızların acılarımız üzerinde tepinmesine devlet izin vermemeli" diye konuştu.

Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı

"ÖLÜLERİMİZİN SAYGI GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Zeybek, mezarın etrafında demirler olduğunu belirterek, "Bayram arifesinde ziyarete geldiğimde demirlerin çalındığını, mezarın dört bir yanındaki mermere demirleri çıkarmak için zarar verildiğini gördük. Güvenliğe bildirdik. '188'i arayın' dediler. Arazinin geniş olduğunu, güvenlik zafiyeti yaşadıklarını söylediler. Hırsızlardan mustarip olduklarını, sorumluluk kabul etmediklerini ilettiler. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü aradım. Oradan da aynı cevabı aldım. CİMER'e şikayette bulundum. Bir polis arkadaş geldi, mezara baktı, araştırmasına devam edeceğini söyledi. Sorumluların zararı karşılamasını bekliyorum. Burada güvenliği sağlayamadıkları için ben zarara uğradım, babamın mezarı zarar gördü. Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırdı. Biz ölülerimizin burada saygı görmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı

"MEZARLIK ÇOK BÜYÜK, KONTROL ALTINDA TUTMAK ZOR"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili sadece Uncalı Mezarlığı'nda değil, Kurşunlu ve Andızlı mezarlıklarında da defalarca demirlerin sökülerek çalındığını, hırsızlıkların önüne geçemediklerini aktararak, mezarlıkların yüzölçümü olarak çok büyük yerler olduğunu ve kontrol altında tutmanın zorlaştığını kaydetti.

Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı
Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Zeybek, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının mezarının demirleri çalındı, manzarayı gören evlat gözyaşlarına hakim olamadı: Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırmıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının mezarının demirleri çalındı, manzarayı gören evlat gözyaşlarına hakim olamadı: Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırmıştı - Son Dakika
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