Son Dakika Haberleri: Babasının Mirasından Faydalanmasın Diye Başkasının Nüfusuna Kaydettirildi

Babasının Mirasından Faydalanmasın Diye Başkasının Nüfusuna Kaydettirildi

1 saat önce

Babasının mirasından faydalanmasın diye başkasının nüfusuna kaydettirildi Gerçek babasının nüfusuna kaydolmak için tek başına yaşam mücadelesi veriyorZONGULDAK - Zonguldak'ta, henüz bebekken amcası ve amca çocukları tarafından babasının mirasından faydalanmaması için tanımadığı birinin...

Babasının mirasından faydalanmasın diye başkasının nüfusuna kaydettirildi
Gerçek babasının nüfusuna kaydolmak için tek başına yaşam mücadelesi veriyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, henüz bebekken amcası ve amca çocukları tarafından babasının mirasından faydalanmaması için tanımadığı birinin üzerine kayıt ettirildiğini iddia eden 59 yaşındaki Bayram Ceran, DNA testi istiyor.
Kozlu ilçesinde tek başına ikamet eden 59 yaşındaki Bayram Ceran, kendisinin bebekken Trabzon'da yaşayan ve hiç tanımadığı Ali Ceran'ın nüfusuna kaydettirildiğini ileri sürdü. Annesi Asiye ile babası Şaban T.'nin dini nikahla yaşaması sebebiyle babasının nüfusuna kayıt olamadığını öne süren Bayram Ceran, soyadının değiştirilmesi için mücadele veriyor.
Amcasının kendisi gibi annesi Asiye, kardeşleri Yadigar ve Ramazan'ı da Ali Ceran üzerine kaydettirdiğini ileri süren Bayram Ceran, gerçek babası olduğunu iddia ettiği Şaban T.'nin mezarının açılarak DNA testi yapılmasını istiyor. 2003 yılında Zonguldak Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'ne başvuran Bayram Ceran, "babalığın hükmen tayini" davası açılması için başvurmasına rağmen, 18 yaşından itibaren 1 yıllık süre içinde mahkemeye başvurmadığı için davanın reddine karar verildi. Bayram Ceran, "Babam 1963 senesinde vefat etti. Benim öz babam Şaban T., 1950'li yıllarda sütçülük yaparmış. Annem Asiye T., resmi nikahları olmadığı için babamın nüfusuna yazılamadım. Amcam, babamın vefatından sonra arazimize zorla girdi. Anneme 'kızını al git, bir daha buralara gelme' dedi. Ağabeyimle ben kaldım. Ondan sonra küçük yaşta zor bir hayat yaşadık. Ev işi yapıp, su taşımamı istediler. Babamın mirasından faydalanmamam için ben, öz annem Asiye, öz ağabeyim Ramazan ve öz kız kardeşim Yadigar Trabzon'da Ali Ceran isimli bir şahsın nüfusuna kaydettirilmişiz. 59 yıldır mücadelem var. Mahkemeye de başvurmama rağmen karşı taraf gelmiyor. Beni istemiyorlar. 2013 yılından beri burada tek başıma yaşıyorum. Ev rutubetli, biraz tadilat olması gerekiyor. Yardımlarla yaşıyorum. Ayaklarımdan rahatsız olduğum için gündelik işlerde çalışabiliyorum" dedi.
İşsiz olan ve hiç evlenmeyen Bayram Ceran, 18 yaşına kadar sokaklarda yaşadığını, maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle yetkililerin sesini duymasını bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:39 Kaynak: İHA

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