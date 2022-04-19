BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU - Son Dakika
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BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU

19.04.2022 17:41

KARS'ta, bu sabah babası tarafından eğitim gördüğü ilkokulun bahçesine bırakılan Esmanur Güney kayboldu.

KARS'ta, bu sabah babası tarafından eğitim gördüğü ilkokulun bahçesine bırakılan Esmanur Güney kayboldu. Polis, Güney'i bulmak için çalışma başlattı.

Müslüm Güney, 4 çocuğundan ikincisi olan Esmanur'u bugün saat 08.25'te eğitim gördüğü Halitpaşa İlkokulu'nun bahçesine bıraktı. Esmer Güney de saat 13.30 sıralarında 1'inci sınıf öğrencisi olan kızı Esmanur'u almak için okula gitti. Ancak Esmanur'un okulda olmadığı anlaşıldı. Esmer Güney, durumu polise ve işte olan eşine bildirdi. Gelen ekipler, okulun güvenlik kamerası kayıtlarından Esmanur Güney'in okul binasına girmediğini tespit etti.

Müslüm Güney, kızının okula gitmediğinin idare tarafından kendilerine bildirilmediğini belirterek, "Sabah kızımı okulun bahçesine bıraktım ve işe gittim. Annesi de öğle almaya gittiğinde öğretmenler Esmanur'un okula gelmediğini söylemiş. Kamera kayıtlarına baktık, okulunun içine girmemiş. Ancak kızımı okula getirip bıraktığımı gören komşularım var. Durumu polise ve zabıtaya bildirdik. Arama çalışmaları başladı, yetkililerden ve kızımı gören vatandaşlardan yardım istiyorum" dedi.

Kızın fotoğrafına bakarak gözyaşları döken Esmer Güney ise Esmanur'u görenlerin polise, zabıtaya veya kendilerine bildirmesini istedi. Ablasının eve gelmediğini gören kardeşi Muhammed Kaan (5) da dakikalarca Esmenur'un fotoğrafına baktı.

Polis ekipleri Esmanur Güney'i ararken, belediye ise küçük kızın bulunması için sık sık anons yapıyor.

BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU
BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU
BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU
BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU
BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU
BABASININ OKULA GÖTÜRDÜĞÜ ESMANUR KAYBOLDU

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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