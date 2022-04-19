Babasının okula götürdüğü Esmanur kayboldu (2) - Son Dakika

POLİSLER BULDU

Bu sabah saatlerinde babası tarafından okulun bahçesine bırakıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Esmanur Güney, polis tarafından saat 17.40'da bulundu. Kayıp ihbarının ardından arama çalışması başlatan Kars Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine bağlı ekipler, Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü civarında tek başına gezerken buldukları bir kızın kayıp Esmanur Güney olduğunu belirledi. Bunun üzerine küçük kız, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim ederek, ailesine bilgi verildi. Baba Müslüm Güney, kızını teslim almak üzere Yenişehir Mahallesindeki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne geldi.