Son Dakika Haberleri: Babasının öldüğü kazada yaralanan oğlu da 6 gün sonra öldü
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Babasının öldüğü kazada yaralanan oğlu da 6 gün sonra öldü

6 saat önce

MARDİN'de, 6 gün önce, kamyonetle çarpışan motosiklette ölen Mehmet Ali Doğan'ın (54), yaralanan oğlu, sürücü İdris Doğan da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babasının öldüğü kazada yaralanan oğlu da 6 gün sonra öldü, System.String[]

MARDİN'de, 6 gün önce, kamyonetle çarpışan motosiklette ölen Mehmet Ali Doğan'ın (54), yaralanan oğlu, sürücü İdris Doğan da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 29 Ekim'de öğleden sonra, Nusaybin- Midyat yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, İlyas Doğan'ın kullandığı plakası bilinmeyen motosiklete çarptı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, motosikletin arkasındaki baba Mehmet Ali Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan İlyas Doğan ise ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İdris Doğan, bugün, doktorların tüm çabasına rağmen 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Mehmet Ali Doğan, Nusaybin, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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