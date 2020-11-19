Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü (2) - Son Dakika

Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü (2)
19.11.2020 15:32
TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Körfez ilçesinde koronavirüse yakalandığı için karantinada olduğu evinde babasının ölüm haberini sosyal medyada paylaştıktan sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Mahir Akar, son yolculuğuna uğurlandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde koronavirüse yakalandığı için karantinada olduğu evinde babasının ölüm haberini sosyal medyada paylaştıktan sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Mahir Akar, son yolculuğuna uğurlandı. Akar'ın cenazesi Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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