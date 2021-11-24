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Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! - Son Dakika

Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular!

24.11.2021 10:03

Samsun'da fındık bahçesinde çalışan 79 yaşındaki adam kalp krizi geçirip vefat etti. Haberi vermek için şahsın oğlunu arayan köylüler ise Recep Matur'un cansız bedenini buldu. Matur'un vücudunda boynuz darbeleri olduğu ve büyükbaş hayvanların saldırısına uğradığı tahmin ediliyor.

Atakum ilçesi kırsal Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda fındık bahçesinde çalışan 79 yaşındaki Erdoğan Matur'dan ailesi bir süre haber alamadı. Babasını merak eden oğlu Zeki Matur gittiği fındık bahçesinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Zeki Matur olayı sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri babanın öldüğü fındık bahçesinde inceleme yaptı.

OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ DE 200 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

O sırada ailesi ile köy muhtarı, Zeki Matur'un hayvan otlatan işitme engelli 53 yaşındaki oğlu Recep Matur'u merak ederek aradı. Ailesi, işitme engelli oğullarının cesedini ise evlerinin 200 metre uzağında otlattığı büyükbaş hayvanlarının yanında buldu.

BOYNUZ DARBELERİ VAR

İşitme engelli Recep Matur'un vücudunda boynuz darbeleri olduğu belirlendi. İki saat arayla ölen baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı, baba ile işitme engelli oğlunun 2 saat arayla vefat ettiğini söyledi.

"BABA OĞUL 2 SAAT ARAYLA ÖLDÜ"

Yaşadıklarını anlatan muhtar Sarı, şunları kaydetti:

"Zeki, babasının fındık bahçesinde ölü olarak bulmuş. Sonra beni oğlu aradı. 'Muhtarım babam öldü' dedi. Ben de geldim 112 ile jandarmayı aradık. Daha sonra işitme engelli oğlu Recep'i merak ettik. O da evlerinin yakınında ölü bulundu. Otlattığı öküzün boynuz darbesiyle ölmüş. Hayvan boynuzlarıyla epey sürüklemiş Recep'i. Baba ile oğlu 2 saat arayla öldü. Jandarma'ya da Recep evi göstermiş."

Babasını ve ağabeyini iki saat arayla kaybeden Zeki Matur ise büyükbaş hayvanın daha önce de birkaç defa saldırdığı söyledi.

Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular!

Engelli, Erikli, Fındık, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! - Son Dakika
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