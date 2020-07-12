Babasının oto elektrikçi dükkanında çıraklık yaparak okul harçlığını biriktiriyor - Son Dakika

Babasının oto elektrikçi dükkanında çıraklık yaparak okul harçlığını biriktiriyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 7'nci sınıf öğrencisi Ayşe Kayacı (13) yaz tatilinde sanayide babasına ait oto elektrik tamir servisinde çalışarak, okul harçlığını çıkarıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 7'nci sınıf öğrencisi Ayşe Kayacı (13) yaz tatilinde sanayide babasına ait oto elektrik tamir servisinde çalışarak, okul harçlığını çıkarıyor.

Erdemli TOKİ Ortaokulu'nda 7'nci sınıfta eğitim gören Ayşe Kayacı, yaz tatilini çalışarak değerlendiriyor. Kayacı, Erdemli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren babası Hanifi Kayacı'ya (38) ait oto elektrikçi dükkanında çırak olarak çalışıyor. Babasının iş yerine gelerek hem ona yardım edip, hem de okul harçlığını kazandığını söyleyen Kayacı, "Son 2 yıldır yaz tatilinde babamın iş yeri olan oto elektrik dükkanımızda çalışıyorum. Sabahları babamla birlikte iş yerimize geliyoruz ve ben de ona yardımcı oluyorum. Çalışmak ve babama yardımcı olmak beni mutlu ediyor. Yaz tatilinde çalışarak, kurs paramı biriktirdim. Okul açılana kadar çalışacağım. Kendime bir cep telefonu parası biriktirmeyi düşünüyorum. İnşallah işlerimiz iyi olur ve ben de bir cep telefonuna sahip olurum. İleride okuyarak elektrik-elektronik mühendisi olmak istiyorum. Çalışmak güzel bir şey. Ben de çalışarak hem aileme hem de kendime katkı sağlıyorum" dedi.

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GÖNÜLLÜ OLARAK GELİYOR

Ayşe'nin babası Hanifi Kayacı, "Ayşe benim 4 çocuğumdan biri. Kendi isteği üzerine ve hatta yasak olduğunu söylediğim halde sabahları benimle iş yerimize gelerek bana yardımcı oluyor. Burada hem okul harçlığını hem de kurs parasını çıkartıyor. Kendisi çok mutlu ben de yanımda olduğu için mutluyum. Gönüllü olarak sanayiye gelerek çalışması ve yardımcı olması gurur verici bir durum" diye konuştu.

Küçük Ayşe'nin yaşıtlarının tatil yaptığı, gezdiği zamanlarda babasına yardımcı olması ve sanayide çalışması gelen müşterilerin de hem dikkatini çekiyor hem de takdirini topluyor.


Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasının oto elektrikçi dükkanında çıraklık yaparak okul harçlığını biriktiriyor - Son Dakika
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