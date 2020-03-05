Babasının otomobilini çaldı yakalanınca "size ne" dedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Babasının otomobilini çaldı yakalanınca 'size ne' dedi - Son Dakika

Babasının otomobilini çaldı yakalanınca "size ne" dedi

6 saat önce

Adana'da babasının otomobilini çaldığı ileri sürülen zanlı, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçınca kovalama sonrası yaya olarak kaçarken yakalandı.

Babasının otomobilini çaldı yakalanınca

Adana'da babasının otomobilini çaldığı ileri sürülen zanlı, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçınca kovalama sonrası yaya olarak kaçarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Y. Kozan Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlu Nadir Y.'nin (21) otomobilini çaldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis alarma geçerek bütün birimlere otomobil plakasını vererek görüldüğü yerde yakalanması talimatı verildi. Bugün saat 11.45 sıralarında ise Nadir Y.'nin Bülent Angın Bulvarında görüldüğü ihbarı geldi. Polis harekete geçip gidiş güzergahında önlem aldı. Nadir Y. otomobil ile Yeni Baraj Mahallesine geldiği sırada polis "dur" ihtarında bulundu. Ancak zanlı ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile zanlı arasında kovalama başlandı. Bir süre sonra Nadir Y. bulvarda otomobili durdurup ara sokaklarda kaçmak istedi. Ancak arkasındaki polislerde araçlardan inip yaya olarak kovaladığı zanlıyı kapı üzerinden atlarken yakaladı. Zanlı polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Zanlı yakalanınca, "Babamın arabası size ne" diyerek tepki gösterdi. - ADANA

Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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