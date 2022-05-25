Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti - Son Dakika
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Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti

25.05.2022 14:22

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki gencin, babasına ait otomobili izinsiz alıp kız arkadaşıyla yaptığı kaçamak, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasıyla hastanede bitti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki gencin, babasına ait otomobili izinsiz alıp kız arkadaşıyla yaptığı kaçamak, kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasıyla hastanede bitti. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün gece Demokrasi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapay Şelale istikametinden Çevreyolu istikametine seyir halindeki 16 yaşındaki A.D.'nin kullandığı 07 LF 272 plakalı Tofaş şahin marka otomobil, trafik lambalarında sağ şeritte kırmızı ışıkta beklerken, aniden sol tarafa dönmeye kalktı. Bunun üzerine A.D.'nin aracı ve Burak Atasoy'un kullandığı 07 AKJ 089 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.D. (16) ve otomobilde yolcu olarak bulunan kız arkadaşı A.D. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİLİ EVLERİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRMIŞ

16 yaşındaki A.D.'nin otomobili evlerinin önünden anne ve babasının haberi olmadan kaçırdığı ve kız arkadaşıyla gezerken kaza yaptığı öğrenildi. Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

(Arif Kaplan - İHA)

Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti

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Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı kötü bitti Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı kötü bitti Önündeki araçta eşinin kaza yaptığını görünce kendisi de kaza yaptı: 2 yaralı Önündeki araçta eşinin kaza yaptığını görünce kendisi de kaza yaptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti - Son Dakika
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