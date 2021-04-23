Babasının paylaşımı tartışma yarattı: Senin kızın olmasaydı bu kadar kazanır mıydı? - Son Dakika

Babasının paylaşımı tartışma yarattı: Senin kızın olmasaydı bu kadar kazanır mıydı?

23.04.2021 11:16
Babasının paylaşımı tartışma yarattı: Senin kızın olmasaydı bu kadar kazanır mıydı?, System.String[]

GIGI HAKKINDA BİLMEDİGİNİZ ŞEYLER72 yaşındaki Mohamed Hadid, Instagram sayfasında kızı Gigi ve onun Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen torunu Khai'nin benzer giysiler içindeki pozlarını paylaştı.

GIGI HAKKINDA BİLMEDİGİNİZ ŞEYLER

72 yaşındaki Mohamed Hadid, Instagram sayfasında kızı Gigi ve onun Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen torunu Khai'nin benzer giysiler içindeki pozlarını paylaştı. Aynı paylaşımda Hadid, yıllar önce ve yıllar sonra kızı Gigi ile dans ederken çekilen başka bir pozuna da yer verdi.  Mohamed Hadid "Gigi Hadid hakkında bilmediğiniz 20 şey" başlığı altında derlediği bu paylaşımda kızının bebekliğinden beri para kazandığını anlattı.

BEBEKKEN MODELLİK YAPMIŞTI

Mohamed Hadid "Kendi kendine kazandı... Ailesinden bir dolar bile almadı" diye yazdı. Sonra da Gigi Hadid'in modellik kariyerine henüz birkaç aylık bebekken başladığını anlattı. Hollanda asıllı bir model olan Yolanda Hadid ile Filistin asıllı Mohamed Hadid'in üç çocuğundan en büyüğü olan Gigi, henüz birkaç aylıkken ünlü bir markanın bebekler için tasarladığı koleksiyonu tanıtmıştı.

UNICEF İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Mohamed Hadid, kızının olimpik bir voleybol oyuncusu olduğunu da ifade etti. Baba Hadid, liseyi bitirdikten sonra Gigi Hadid'in New York Üniversitesi'nde adli ceza psikolojisi bölümüne başvurduğunu ve kabul edildiğini anlattı. Kızının birçok ünlü dergi için kapak pozu verdiğini de ekleyen Mohamed Hadid, Gigi'nin UNICEF için de Ortadoğu ve Güney Doğu Asya'da çalışmalar yaptığını yazdı.

10 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Mohamed Hadid'in kızı Gigi'nin 10 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu kendi başına kazandığını belirtmesi ise takipçileri arasında tartışmaya yol açtı. Bazı takipçileri Gigi Hadid'in bu kadar gözde olmasını ve bu kadar çok kazanmasını ayrıcalıklı bir aileden gelmesine bağladı.

ANNESİ DE MODEL

Bir takipçisi "Gigi'nin annesi Yolanda da model. Bu da onun ve Bella'nın bu kadar kolay modellik anlaşmaları imzalamasını sağlıyor" diye yazdı. Aynı takipçisi Mohamed Hadid'e de "Siz zengin bir emlakçısınız. Beverly Hills ve Bel Air'de birçok malikane inşa ettiniz. Gigi paranın içine doğdu" diye sürdürdü yorumunu. Buna karşılık olarak bir başka takipçisi de "Böyle zengin bir ailede doğmak Gigi'nin hatası değil. Kim onu bunun için suçlayabilir ki" diye görüşünü bildirdi.

BAZI HAYRANLARI BABA HADID'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mohamed Hadid'in takipçilerinden biri de "Keşke benim babam da beni böylesine yüceltse" diyerek neler hissettiğini ifade etti. Benzer yorum yapan bir başka takipçi de "Kızı Gigi'yi destekleyen baba" diyerek Mohamed Hadid'in paylaşımını beğendiğini belirtti. Bu arada Mohamed Hadid'e "Bütün çocuklarınızı ne kadar iyi yetiştirdiniz" diyen bir takipçisi de oldu.

BABASININ İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELDİ

Tam adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid, 1995 yılında emlak yatırımcısı Mohamed Hadid ile model Yolanda Hadid'in kızı olarak New York'ta dünyaya geldi. Her ikisi de model olan Bella ve Anwar adında iki kardeşi daha bulunuyor. Bunun yanı sıra Mohamed Hadid'in ilk evliliğinden Marielle ve Alana adında iki tane ablası var.

KRİMİNAL PSİKOLOJİ EĞİTİMİ GÖRÜYORDU

İki yaşındayken model olarak kariyerine başlayan Gigi Hadid, daha sonra eğitimine ağırlık vermek için bir süreliğine de olsa moda dünyasından uzaklaştı. Liseyi bitirdikten sonra New York'a gitti. 2013 yılında kriminal psikoloji eğitimi görmeye başladı. Ama bu kez de modellik kariyeri için okulu yarıda bıraktı.

BİR KIZ BEBEKLERİ OLDU

Birçok ünlü derginin kapağında yer alan Gigi Hadid, bu arada ünlü markaların da tanıtım yüzü oldu. Aralarında bir dönem modelliğin zirvesi olarak kabul edilen Victoria's Secret'ın da bulunduğu ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Gigi Hadid, geçen eylül ayında One Direction grubuyla ünlenen Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. Doğumdan birkaç ay sonra da yine ünlü bir firmanın defilesiyle mesleğine geri döndü.

FİLİSTİN ASILLI

Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid ise Filistin kökenli. 1948'de Nasıra'da Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hadid, sonra ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti. Emlak sektöründe faaliyet gösteren Hadid, Beverly Hills başta olmak üzere Los Angeles'ın lüks semtlerinde inşa ettiği villalar sayesinde sadece ABD'nin değil dünyanın en zenginleri arasına girdi. Hadid aynı zamanda spora olan ilgisiyle de biliniyor. 1992 yılında üstelik de 43 yaşındayken Kış Olimpiyatları'nda hız kayağı dalında Ürdün'ü temsil etti.

İKİ KEZ EVLENDİ

İlk evliliğini Mary Butler ile yapan Hadid, bu evlilikten Alana ve Marielle adında iki kız çocuk sahibi oldu. Ardından 1994 ile 2000 arasında Hollandalı model Yolanda Hadid ile evli kaldı. Bu evlilikten de Gigi, Bella ve Anwar adında üç çocuğu oldu.

ONLAR DA ASLINDA ÇALIŞMADAN YAŞAYABİLİRDİ

Gecekondu mahalleleri, yoksul geçen çocukluk günleri ve sonra çıkıp gelen şöhret, servet. Bütün bunları bir kenara koyun. Çünkü ünlülerin hepsinin öyküsü böyle değil. Bazıları gerçekten de öylesine zengin ailelerde dünyaya gözlerini açmışlar ki aslında hiç çalışmadan da yaşayabilirler. Gigi ve Bella Hadid, bu konudaki tek örnek değil.  İşte gösteri dünyasının, zengin ailelerin çocuğu olarak dünyaya gelen ilerleyen yıllarda da kendi servetlerini yapan ünlüleri.

RASHIDA JONES

Oyuncu Rashida Jones, ünlü müzik yapımcısı Quincy Jones'un kızı. Annesi ise eski bir manken olan Peggy Lipton. Babasının serveti 300 milyon doların üzerinde.

EDWARD NORTON

Oyuncu Edward Norton'ın babası çok ünlü ve kazancı bol bir avukattı.

SIGOURNEY WEAVER

Sigourney Weaver'ın babası Sylvester Weaver, 1953 ile 1955 yılları arasında NBC kanalının üst düzey yöneticisiydi. Onun kazancı sayesinde Sigourney Weaver, iyi okullarda okudu ve hayalini gerçekleştirip oyuncu oldu.

BRYCE DALLAS HOWARD

Bryce Dallas Howard'ın babası Ron Howard, Oscar ödüllü bir yönetmen. 150 milyon dolara yakın servetin de sahibi.

TORI SPELLING

Tori Spelling çok nüfuzlu bir Hollywood ailesinin kızı.Babası Aaron Spelling, izlenme rekorları kıran birçok dizinin yapımcısıydı. Ailesine hatırı sayılır bir servet bıraktı.

PARIS HILTON

Paris Hilton... Fazla söze gerek yok. Hilton otellerinin varislerinden biri. Büyükbabadan gelen aile serveti sayesinde o da hiç çalışmadan yaşayabilir ama kendi hayatını kendisi kazanıyor.

MILEY CYRUS

Miley Cyrus, genç yaşında dudak uçuklatan bir servete sahip oldu. Ama o da babası Billy Ray Cyrus sayesinde doğuştan zengin. Baba Cyrus'ın 50 milyon dolar civarında bir serveti var.

KYLIE VE KENDALL JENNER

Kendall Jenner dünyaya geldiğinde ailesi zaten gösteri dünyasının en zenginleri arasına girmişti. Bu ailenin içinde dünyaya gözlerini açan Jenner kendisi de moda dünyasında 40 milyon dolar servet yaptı. Kendall Jenner'ın kardeşi Kylie de çok zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Ama bununla yetinmedi. Kozmetik serisi ile dünyanın en genç milyarderi unvanını aldı.

LADY GAGA

Lady Gaga ya da gerçek adıyla Stefani Joanne Angelina Germanotta da hali vakti yerinde bir ailenin kızı olarak doğdu. Babası Joseph Germanotta başarılı bir işadamı. Ancak Lady Gaga şöhrete uzanan yolda kendi çabalarıyla ilerledi.

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift, daha 20'lerinin başında kendine ait hatırı sayılır bir servet elde etti. Ama Swift de zengin bir ailenin kızı. Babası Merrill Lynch şirketinin yatırım danışmanı. Annesi ise eski bir pazarlama uzmanı.

Babasının paylaşımı tartışma yarattı: Senin kızın olmasaydı bu kadar kazanır mıydı?

Zayn Malik, Gigi Hadid, Instagram, dolar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Babasının paylaşımı tartışma yarattı: Senin kızın olmasaydı bu kadar kazanır mıydı? - Son Dakika Magazin


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