Babasının sattığı 1991 model serçeyi yıllar sonra satın aldı, 120 bin TL harcayarak yarışlara katıldı - Son Dakika

Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircisi olan Mehmet Aykan, modifiyeli araç tutkunu olduğunu iş yerinin duvarlarına astığı fotoğraflarla herkese gösteriyor. 1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili bir ilanda görünce hemen alan Mehmet Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı. Aykan, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor. Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.

"ÇOĞU PARÇASI BURADA OLMADIĞI İÇİN HEPSİNİ DIŞARIDAN GETİRTTİK"

Mehmet Aykan, çocukluğundan beri modifiyeli araçlara çok meraklı olduğunu söyledi. Yarış tutkusunun hiçbir zaman bitmediğini söyleyen Aykan, "Elimizden geldiği kadar düzenlenen yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Şuan kullandığım otomobili babam 1991 yılında sıfır olarak aldı ve yaklaşıkta 11 yıl bindikten sonrada sattı. Benimde çocukluğum bu araçta geçti. 20 yıl aradan sonra arabayı satış ilanlarında gördüm ve hemen satın aldım. Arabayı yarışlara katmak için 2 arkadaşımla birlikte baştan aşağı yenileyerek 120 bin lira para harcadık. Gece gündüz demeden çok uğraştık. Çoğu parçası burada olmadığı için hepsini dışarıdan getirttik." dedi.

"YÜKSEK HIZA ÇIKABİLMESİ İÇİN NİTROJEN TAKVİYESİ YAPIYORUZ"

Yeni model araçlar gibi bununda bilgisayara bağlanabildiğini kaydeden Aykan, "Bu sayede aracın beynini kontrol edebiliyoruz. Yüksek hıza çıkabilmesi için nitrojen gazıyla yakıt takviyesi yapıyoruz. Antalya'da düzenlenen son yarışta 400 metreyi 13.5 saniyede tamamladık. Araç, 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Motoru tamamen modifiye edildi ve turbosu da var. Kısacası motoru tamamen çelikten yapılmadır. "diye konuştu.

"KARAMAN'DA PİST SIKINTIMIZ VAR"

Trafiğe çıkamadığı için aracı yarışlara çekiciyle götürüp getirdiğini anlatan Aykan, " Karaman'da pist sıkıntımız var. Bir biz değiliz yarışlara katılmak isteyen birçok arkadaşımızın var. Bu zamana kadar diğer illerde yapılan yarışlara imkanlarımız doğrultusunda sadece biz katılabildik. Ama yarışlara katılmak isteyen çok arkadaşımız var. Karaman'da pist olmamasından dolayı yarışlara hazırlanabilmek için hafta boyunca ben 3 gün çekçiyle aracı Konya'ya götürüp orada hazırlanmak zorunda kaldım. Onun için Karaman'a pist yapılmasını istiyoruz" dedi.