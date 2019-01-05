Son Dakika Haberleri: Babasının Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Çocuk Öldü

Babasının Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Çocuk Öldü

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babasının Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Çocuk Öldü, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası Mehmet Y. tarafından başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki M.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Hatay, İskenderun, Güncel
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