Babasının Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Çocuk Öldü
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Babası Mehmet Y. tarafından başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki M.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İhbar üzerine 3 gün önce Gültepe
Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis
ekipleri, başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:41 Kaynak: AA
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