Son Dakika Haberleri: ?babasının şiddet uyguladığı kız:  üzerime oturdu, kollarımı tutup yumrukladı
Son Dakika Güncel ?babasının şiddet uyguladığı kız:  üzerime oturdu, kollarımı tutup yumrukladı

?babasının şiddet uyguladığı kız:  üzerime oturdu, kollarımı tutup yumrukladı

1 saat önce

BEYOĞLU'nda babası Muzaffer A. tarafından şekilde dövülen Tuğba A. (19), ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı.

?babasının şiddet uyguladığı kız:  üzerime oturdu, kollarımı tutup yumrukladı, System.String[]

BEYOĞLU'nda babası Muzaffer A. tarafından şekilde dövülen Tuğba A. (19), ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı. Babasının 15 dakika şiddet uyguladığını belirten Tuğba A., "Babam beni yere yatırdı. Üzerime oturdu. Daha sonra kollarıma bastırarak defalarca yumrukladı" dediği belirtildi.

?Şehit Muhtar Mahallesi'nde yaşayan Tuğba A., 5 Ekim günü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, babasının kendisini darbettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Tuğba A., olaya ilişkin görüntüleri de polise teslim etti. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Muzaffer A., ifadesi alındıktan sonra, nöbetçi savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine Muzaffer A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Muzaffer A., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar yakalayarak gözaltına aldı. Bugün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A., Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan Muzaffer A. 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.

'SAÇIMDAN TUTUP DUVARA VURDU, İDRAR OLAN YERE YATIRDI'

Tuğba A.'nın darp sonrası gittiği Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı. Tuğba A. ifadesinde, şunları söyledi:

"Babam annem ve ben aynı evde yaşıyoruz. Annem yüzde 87 engelli ve yatalak hasta. Sabah saatlerinde uyuyordum. Pencere kapanma sesine uyandım. Babam salondaki pencereleri kapatıyordu. Yağmur yağıyordu. Ama ben astım hastası olduğum için babama pencerenin birini kapatmamasını söyledim. Babam da evi su basacak dedi. Ben de şu kadarcık suyla kim ölecek hava alayım dedim. Babam bunun üzerine bana bu evde kararları ben veririm dedi. Bağırmaya başladı. Boğazımdan tuttu ve beni annemin olduğu yere itti. Bu sırada annemin yerde bulunan idrar torbasına bastım. Torba patlayınca her yer idrar oldu. O an anneme bağırdım. Video çek dedim. Babam saçımdan tutarak beni duvara vurmaya başladı. Ben bir şey yapmadım. Yere yatırdı ve üzerime oturdu. Ellerimi tuttu, daha sonra da kafamı yumruklamaya başladı. Kalkmaya kalktıkça da vurmaya devam etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca beni darp etti."


Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:19 Kaynak: DHA
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