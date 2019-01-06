Son Dakika Haberleri: Babasının Şiddeti Sonucu Öldüğü İddia Edilen Çocuk Defnedildi

Babasının Şiddeti Sonucu Öldüğü İddia Edilen Çocuk Defnedildi

16 dakika önce

HATAY(AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından uygulanan şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Babasının Şiddeti Sonucu Öldüğü İddia Edilen Çocuk Defnedildi, System.String[]
HATAY(AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından uygulanan şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.


Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından İskenderun'a getirilen M.Y'nin cenazesi, Çankaya Mahallesi'nde bulunan Sarıcalı Cami'ne götürüldü.

Burada anne Gülistan Ö. gözyaşlarına hakim olamazken, oğlunun tabutuna sarıldı.

Aile yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren M.Y'nin cenazesi, otopsi için Adana'ya gönderilmiş, baba Mehmet Y'nin diğer çocuğu Y.T.Y. savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Hatay, İskenderun, Güncel
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