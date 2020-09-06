Babasının silahıyla canına kıyan Buse, toprağa verildi - Son Dakika

Babasının silahıyla canına kıyan Buse, toprağa verildi

Babasının silahıyla canına kıyan Buse, toprağa verildiİZMİR'in Ödemiş ilçesinde emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla canına kıyan 15 yaşındaki Buse Melisa K.'ın cenazesi toprağa verildi.

Babasının silahıyla canına kıyan Buse, toprağa verildi İZMİR'in Ödemiş ilçesinde emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla canına kıyan 15 yaşındaki Buse Melisa K.'ın cenazesi toprağa verildi. Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki meydana geldi. Balkona çıkan Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin (49) beylik tabancasını başına dayayarak tetiğini çekti. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. EMNİYETTEKİ İFADESİNDE 'KIZIMI SEVERDİM' DEDİ Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K., olaydan sonra emniyete götürüldü. Baba Özay K.'nin emniyetteki ifadesinde, Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu. Ağabeyi gibi üniversiteyi kazanmasını istiyordum. Bu yüzden derslerine çalışmasını söyledim. 'Mart ayından beri hiç dersleri takip etmiyor muydun' dedim. Kızımı severdim. Aramızda problem yoktu. Sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm dediği öğrenildi. İşlemleri sonrası 'intihara sürükleme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Özay K., serbest bırakıldı. MEZARI BAŞINA ÇİÇEKLER KONDU Buse Melisa K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler sonrası dün gece yakınlarına teslim edildi. Ödemiş'e getirilen Buse Melisa K.'nin naaşı, kabristanda kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'na defnedildi. Buse Melisa K.'nin mezarına beyaz ipek giysi kondu, ayrıca mezarı başına halk arasında gelin duvağı olarak bilinen begonvil çiçekleri bırakıldı.

Ödemiş, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:55 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Babasının silahıyla canına kıyan Buse, toprağa verildi - Son Dakika

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