Babasının silahıyla oynarken kendini vuran lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Babasının silahıyla oynarken kendini vuran lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika

Babasının silahıyla oynarken kendini vuran lise öğrencisi toprağa verildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde babasına ait tabanca ile oynarken kendini karnından vuran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Babasının silahıyla oynarken kendini vuran lise öğrencisi toprağa verildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde babasına ait tabanca ile oynarken kendini karnından vuran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Olay, dün saat 16.30 sıralarında Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Saniye Altuncu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada ailesiyle yaşayan 17 yaşında Armağan Bilgehan Butakın, babasına ait beylik tabancasıyla oynarken bir anda silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun karnına isabet ettiği Armağan Bilgehan Butakın, yaralanarak yere düştü. Silah sesine odaya koşan gencin abisinin yardım çığlıklarına koşan komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Butakın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken olay hakkında polis ekipleri çalışma başlattı. Armağan Bilgehan Butakın'ın cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Butakın'ın cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak için Gölcük Değirmendere Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Butakın'ın ailesi, yakınları, kent protokolü ve okul arkadaşları katıldı. Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Butakın'ın cenazesinde ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


Kılınan cenaze namazının ardından Butakın'ın cenazesi, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Zaturre' teşhisi konulan çocuğun akciğerinden badem çıktı
Kendisinden 47 yaş küçük sevgilisinin tuzağına düşen yaşlı adam soyguna uğradı Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:50:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasının silahıyla oynarken kendini vuran lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]