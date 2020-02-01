Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu (2) - Son Dakika
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Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu (2)

6 saat önce

YAŞAMINI YİTİRDİKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynarken bir anda ateş alması sonucu kazayla kendini vuran Armağan B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynarken bir anda ateş alması sonucu kazayla kendini vuran Armağan B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
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