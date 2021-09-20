Babasının silahla yaraladığı husumetlisini, 42 gün sonra oğlu bıçakladı - Son Dakika

- Babasının silahla yaraladığı husumetlisini, 42 gün sonra oğlu bıçakladı

Husumetlisini bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, 42 gün önce babasının silahla yaraladığı vatandaşı sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel halk otobüsü sürücüsü Adem Y. ile aralarında husumet bulunan Emre A. caddede karşılaştı. Adem Y. ile Emre A. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre A., cebinden çıkarttığı bıçak ile Y.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cezaevine gönderildi

Olay yerinden kaçan Emre A. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklanan vatandaş, 41 gün önce silahlı saldırıya uğramış

Öte yandan Adem Y.'nin 8 Ağustos tarihinde şoför olarak çalıştığı otobüsünden indiği durak bahçesinde oturmak istediği sırada, Emre A.'nın Cemalettin A. ve yeğeni Y.A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralanan Adem Y., daha sonra şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Adem Y. tedavi altına alındı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.