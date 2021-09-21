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Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı - Son Dakika

Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı

21.09.2021 08:37

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, husumetlisini çıkan kavga sonucu silahla yaraladı. Bu olay sonrası 42 gün önce babasının silahla yaraladığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.

Dün akşam Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde edinilen bilgilere göre özel halk otobüsü sürücüsü Adem Y. ile aralarında husumet bulunan Emre A. (36) caddede karşılaştı.

BIÇAKLA YARALADI

Adem Y. ile Emre A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emre A., cebinden çıkarttığı bıçakla Adem Y.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Adem Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Emre A. ise polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

41 GÜN ÖNCE DE BABASI SİLAHLA VURMUŞ

Adem Y.'nin 8 Ağustos'ta da şoför olarak çalıştığı otobüsten inerek durak bahçesinde oturmak istediği sırada Emre A.'nın babası Cemalettin A. (52) ve yeğeni Y.A. (28) tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenildi. Yaralanan Adem Y.'nin daha sonra şahıslar tarafından darp edildiği, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekiplerinin silahlı saldırgan Cemalettin A. ve Y.A.'yı gözaltına aldığı ve iki zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı

Halk Otobüsü, Körfez, Bağdat, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı - Son Dakika


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