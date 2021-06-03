Üye Girişi
Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor - Son Dakika

Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor

03.06.2021 11:24
Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, babasının sırtında okuluna götürdüğü 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan Şahin, hayırseverlerin tekerlekli sandalye yardımı ve belediye ekiplerinin evi ile okulu arasındaki yolu asfaltlamasıyla okuluna rahatlıkla gidebilmenin sevincini yaşıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, babasının sırtında okuluna götürdüğü 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan Şahin, hayırseverlerin tekerlekli sandalye yardımı ve belediye ekiplerinin evi ile okulu arasındaki yolu asfaltlamasıyla okuluna rahatlıkla gidebilmenin sevincini yaşıyor.

Halil ve Fatma Şahin çiftinin 3 çocuğundan ilki olan Batuhan'ı eğitiminden geri kalmaması için sırtında Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisindeki Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan evlerinden bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götüren babanın zorlu yaşam mücadelesini Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla ekipler, aileyi ziyaret ederek engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Daha sonra ev ile okul arasında yol yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede yolu asfaltlayarak ailenin mağduriyetini giderdi. Tekerlekli sandalyesiyle okula gidip gelen küçük Batuhan'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Yurt içi ve dışından yardım için çok sayıda kişinin iletişime geçtiği aile, çocuklarını daha iyi şartlarda okula götürüp getirecek olmanın sevincini yaşıyor.

"Yollarımız asfaltlandı, çamurdan kurtulduk"

Baba Şahin, AA muhabirine, haberin ardından çok sayıda kişinin kendisini arayarak destek verdiğini ve yardımda bulunduğunu söyledi.

Mağduriyetlerini haberleştiren AA ekibine ve yardımlarına koşan Belediyeye teşekkür eden Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yollarımız asfaltlandı, çamurdan kurtulduk. Artık Batuhan'ı rahat şekilde okula götürüp getirebiliyorum. Belediye ekipleri, evimizdeki eksiklerimizi de giderdi. Hepsinden Allah razı olsun. Bazı eksiklerimiz var onların da zamanla giderileceğini düşünüyorum. Yol yapılmadan önce Batuhan'ı okula götürüp getirirken çok zorlanıyordum. Çok şükür ev ile okul arasındaki yol asfaltlandı, eksikleri giderildi. Başka da sıkıntımız yok."

Şahin, oğlunun yolun yapılmasına çok sevindiğini anlatarak, "Batuhan çok mutlu. Sabahları okula artık rahat bir şekilde gidip geliyor." diye konuştu.

"Bir baba olarak da herkese teşekkür ediyorum"

Yaşadığı zorlukları anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Daha önce oğluma sırtımda okula götürüp getiriyordum çünkü oğlumun okuması için mecburdum. Şimdi çok şükür tekerlekli sandalye ile oğlum okula gidip gelecek. Oğlum rahata kavuştu, okuluna, sınıfına rahat bir şekilde girip, çıkıyor. Oğlumun okuması ve iyi bir eğitim alabilmesi için elimden geleni yapacağım. Bir baba olarak da herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmakta güçlük çeken ve babası aracılığıyla düşüncelerini dile getiren bedensel engelli Batuhan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Artık rahat bir şekilde okula gidiyorum. Teşekkür ederim, Allah razı olsun." dedi.

Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor

Yeşilyurt, Engelli, Malatya, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Türkiye'de bir ilk yaşandı! 60 yaşında hem koronayı hem de Kırım Kongo'yu yendi Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek Dudak uçuklatan nafaka! Metin Şentürk, eski eşine 4 milyon TL ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
11:02 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
10:51 Dolar güne yüksek başladı! 8,62'den işlem görüyor
10:49 Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı
10:46 Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor
10:36 Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu         
11:18
Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor         
11:07
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak İzmir'deki cezaevlerini 'Anadolu Aslanları' kangallar koruyacak         
10:52
Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:49
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak         
09:26
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 11:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasının sırtında okula giden bedensel engelli Batuhan'ın yüzü gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement