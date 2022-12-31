Babasının soy ismi yerine annesinin soy ismini kullanacak - Son Dakika
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Babasının soy ismi yerine annesinin soy ismini kullanacak

31.12.2022 10:02
Babasının soy ismi yerine annesinin soy ismini kullanacak

İZMİR'de yaşayan Özlem Keskin, 2019 yılında boşandığı Efe Yelmen'den olan 12 yaşındaki kızları B.A.Y.'nin soy isminin kendi soy ismi olan 'Keskin' olarak değiştirilmesi için açtığı dava sonuçlandı.

İZMİR'de yaşayan Özlem Keskin, 2019 yılında boşandığı Efe Yelmen'den olan 12 yaşındaki kızları B.A.Y.'nin soy isminin kendi soy ismi olan 'Keskin' olarak değiştirilmesi için açtığı dava sonuçlandı. Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında B.A., 'Yelmen' soy ismi yerine 'Keskin' soy ismini kullanacak.

Özlem Keskin, İzmir Aile Mahkemesi'nde şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Efe Yelmen'den 26 Mart 2019 tarihinde boşandı. O dönem 9 yaşında olan kızları B.A.Y.'nin velayeti de annesine verildi. Bir süre sonra Özlem Keskin, avukatı Efe Demirciefe aracılığıyla geçen 15 Kasım'da Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurarak, çocuğun bakımını kendisinin üstlendiğini, çocuğuyla soy isminin farklı olması nedeniyle B.A.'nın eğitim hayatında ve sosyal çevresinde problemler yaşadığını, arkadaşları tarafından alay konusu olduğunu, çocuğunun bu nedenlerle okula gitmek istemediğini sık sık kendisine söylediğini belirtip, soy isminin değiştirilmesini istedi.

'DURUMU ARKADAŞLARIMA ANLATMAKTAN YORULDUM'Mahkemeye sunulan dilekçede müvekkili Özlem Keskin'in de günlük hayatta büyük zorluklarla karşılaştığını dile getiren avukat Efe Demirciefe, "Müvekkilim, çocukla ilgili işlemlerde annesi olduğunu belgelemek için nüfus kayıt örneği ile boşanma ilamını ibraz etmek zorunda kalıyor. Davalı babanın müşterek çocukla şahsi ilişkilerinin iyi olmayıp, babanın çocuğa karşı ilgisiz olduğu ve uzun süredir görüşmedikleri bilinmektedir. Çocuğun da müvekkilim ile soy isimlerinin farklı olmasından rahatsız olduğunu dile getirmesi ve müvekkilim olan annesi ile aynı soyadını taşımak istediğini söylemesi gibi nedenlerden dolayı B.A.'nın soy isminin, müvekkilimin soy ismi ile değiştirilmesine karar verilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur. Velayet annede olduğundan, çocuğun bütün sorumluluğunun ve bakım masraflarının müvekkilim tarafından yapılmasından ötürü çocuğun annenin soy ismini taşımasında üstün menfaat bulunduğu sabittir" ifadelerini kullandı.Öte yandan, B.A. da mahkemeye verdiği ifadede, okuldaki arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini, bütün defter ve kitapları ile kendisine tahsis edilen dolapta 'Keskin' soy ismini kullandığını, durumu arkadaşlarına anlatmaktan yorulduğunu, Yelmen soy ismi yerine Keskin'i kullanmak istediğini belirtti.TALEP KABUL EDİLDİ

Dosyayı inceleyen Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi, 12 Aralık'ta verdiği kararla B.A.'nın soy isminin değiştirilmesine, karara dair istinaf yolunun açık olduğuna, kesinleştiğinde ise kararın bir suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine dair karar verdi.


Kaynak: DHA
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