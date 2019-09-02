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Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü

10 saat önce

SAMSUN'un Terme ilçesinde, babasının kullandığı traktöre bağlı römorkta seyahat ederken yüzüne ağaç dalı çarpması sonucu düşen Mehmet Mustafa Aslan (10), hayatını kaybetti.

Babasının sürdüğü traktörden düşen çocuk öldü, System.String[]
SAMSUN'un Terme ilçesinde, babasının kullandığı traktöre bağlı römorkta seyahat ederken yüzüne ağaç dalı çarpması sonucu düşen Mehmet Mustafa Aslan (10), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumcağız Mahallesi'nde meydana geldi. Mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte fındık hasadı için Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Mustafa Aslan, babası Ömer Aslan'ın kullandığı traktöre bağlı römorko bindi. Bahçeden traktörle döndükleri sırada yüzüne ağaç dalı çarpan Mehmet Mustafa Aslan, dengesini kaybedip römorktan düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, ağır yaralanan çocuğun, hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber üzerine aile, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Mustafa Aslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Mehmet Mustafa, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:40 Kaynak: DHA
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