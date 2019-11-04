Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran genç kız yaralandı

Genç kız, kurcaladığı silahın ateş olması sonucu omzundan yaralandı. Silah sesini duyan kızın yakınları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ebru Ç, evde yalnızken babası Cihanker Ç'ye (49) ait tabancayla oynamaya başladı.

Konya 'nın Yunak ilçesinde babasına ait tabancayla kazara kendini vuran genç kız yaralandı.

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