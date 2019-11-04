Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran genç kız yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde babasına ait tabancayla kazara kendini vuran genç kız yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ebru Ç, evde yalnızken babası Cihanker Ç'ye (49) ait tabancayla oynamaya başladı.
Genç kız, kurcaladığı silahın ateş olması sonucu omzundan yaralandı. Silah sesini duyan kızın yakınları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Ebru Ç, ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.