Son Dakika Haberleri: Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran genç kız yaralandı
Son Dakika Güncel Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran genç kız yaralandı

Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran genç kız yaralandı

7 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde babasına ait tabancayla kazara kendini vuran genç kız yaralandı.

Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran genç kız yaralandı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde babasına ait tabancayla kazara kendini vuran genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eşme Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Ebru Ç, evde yalnızken babası Cihanker Ç'ye (49) ait tabancayla oynamaya başladı.

Genç kız, kurcaladığı silahın ateş olması sonucu omzundan yaralandı. Silah sesini duyan kızın yakınları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Ebru Ç, ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Konya, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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