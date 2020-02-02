Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi - Son Dakika

Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynadığı sırada kendisini vuran, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Armağan Butakın'ın (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynadığı sırada kendisini vuran, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Armağan Butakın'ın (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gölcük'te dün meydana gelen olayda, emekli astsubay babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu ağır yaralanan Armağan Butakın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan, Atike- Turan Butakın çiftinin küçük oğlu Armağan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bu sabah ailesine teslim edildi. Armağan Butakın için Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Armağan'ın ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da katıldı. Armağan Butakın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisinden 47 yaş küçük sevgilisinin tuzağına düşen yaşlı adam soyguna uğradı
Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:50:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]