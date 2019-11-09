Babasının tabancısıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde babasına ait havalı tabanca ile oynayan 15 yaşındaki çocuk, silahın ateşlenmesi sonucunda 5 yaşındaki kardeşini yaraladı.



Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Balcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki L.K., babasına ait havalı tabancayı habersizce aldı. L.K. tabanca ile oynarken, silahın ateşlenmesi sonucunda karşısında duran 5 yaşındaki kardeşi E.E.K.'yi yaraladı. Kurşunun omuzuna isabet ettiği çocuk yaralandı.



Ağabeyinin haber vermesi üzerine yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ