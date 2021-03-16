Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor - Son Dakika

Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor

16.03.2021 10:43
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor, System.String[]

Kırıkkale'de babasının tedavisi için doktorun tavsiye ettiği bıldırcın etini bulmakta zorlanınca hobi olarak üretime başlayan Ayhan Kayalı, ticaretini yaptığı bu işten yurdun dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Kırıkkale'de babasının tedavisi için doktorun tavsiye ettiği bıldırcın etini bulmakta zorlanınca hobi olarak üretime başlayan Ayhan Kayalı, ticaretini yaptığı bu işten yurdun dört bir yanından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Kırıkkale'de yaşayan 44 yaşındaki Ayhan Kayalı, 77 yaşındaki babası Şükrü Kayalı'yı üç sene önce bağırsak-mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorun babasına bıldırcın eti tüketmesi tavsiyesi üzerine Kayalı, marketlerde ve çevrede bıldırcın eti bulmakta zorlandı. Bunun üzerine Kayalı, 19 yaşındaki oğlu Batuhan'ın da desteğiyle bıldırcın üretmeye başladı. Kuluçka makinesinde ilk etapta 65 bıldırcın üreten Kayalı, şimdi gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor. Hobi olarak üretime başlayan Kayalı, yetiştirdiği 6 ırk bıldırcın ve yumurtalarını ülke geneline pazarlıyor.

"Üç yıl önce bıldırcın etini marketlerde bulamadım"

Babasının günlük taze bıldırcın eti tüketmesi gerektiği için üretime başladığını belirten Ayhan Kayalı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı 65 bıldırcın kapasiteli kuluçka makinesiyle bu işe hobi olarak başladığını söyledi.

Kayalı, "Babamın 1996 yılından bu zamana kadar bir bağırsak rahatsızlığı vardı. Son olarak Kırıkkale Yüksek İhtisasa Hastanesine götürdüm. Orada tetkik ve tedavileri uygulandı. Bunun yanı sıra da bıldırcın eti tavsiyesinde bulunuldu. Bağırsak duvarlarını ve hücreleri yenileme özelliğinden bahsedildi bize. Çok araştırdım, üç yıl önce bıldırcın etini marketlerde bulamadım. Günlük taze yedirebilmek adına 'bu işi kendim yapabilirim' dedim. Elimde hiçbir kuş, yumurta yokken araştırmalarım neticesinde küçük bir hobi makinesi aldım. 65 bıldırcın ile başladım" dedi.

"Masraflar ağır gelmeye başlayınca yumurtalarından göndermeye başladık"

Oğluyla birlikte vaktinin büyük çoğunluğunu çiftliklerinde geçirdiklerini anlatan Kayalı, "Bizim bir yaşam tarzımız oldu bu. Aynı zamanda şifa da bulduk bu kuşlardan. Üç yıl oldu babamızın hiçbir rahatsızlığı yok. Bunun yanı sıra oğlum da cinslerden olsun istedi. Artık baktık ki masraflar da ağır gelmeye başlayınca bunu yasal bir şekilde Türkiye genelindeki hobici arkadaşlarımıza bunların yumurtalarından göndermeye başladık. Aşırı bir talep var hem bıldırcın etine hem de yumurtasına. Tabii bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Büyük bir çiftlik kurup daha geniş, daha detaylı ve kanunlar çerçevesinde bu işi yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Taleplere yetişmekte zorlanıyorum"

Evlerinin bahçesindeki alanda baktıkları bıldırcınlardan günlük ortalama 500 yumurta elde ettiklerini söyleyen Kayalı, "Yurdun dört bir yanına gönderiyoruz desem yeridir. Türkiye genelinde aşırı bir talep var ve bunlara yetişmekte güçlük çekiyorum. Özellikle bıldırcın etinde çok talep. Bu kuşları araştırdık hem bereketli kuşlar hem de inancımızda da yeri var. Sadece etiyle yetinmemek lazım. Bıldırcın yumurtasının bir tanesi ü. Tavuk yumurtasına bedel bir üründür. Sindirim sistemine, nefes darlığına, KOAH hastalığı yaşayan insanların tüketmesinde fayda var" diye konuştu.

Cins merakından yola çıkarak pek çok kuş türü baktıklarına değinen 19 yaşındaki Batuhan Kayalı ise, araştırmalar neticesinde bıldırcınları doğal yemlerle beslenmeleri gerektiğini belirtti. - KIRIKKALE

Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor
Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor

İhlas Haber Ajansı, Kırıkkale, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Babasının tedavisi için gittiği doktorun tavsiyesi hayatını değiştirdi: Yurdun dört bir yanına bıldırcın pazarlıyor - Son Dakika Ekonomi


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