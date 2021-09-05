Babasının teşviki ile başladı işin ustası oldu - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Emirhan Sertyalçın, atölyesinde kişiye özel ürettiği bendir müzik aletiyle siparişlere yetişemiyor.

Eskişehir'de 3 yıl önce üniversite eğitimini tamamlayınca, babasının teşviki ile müzik hayatına atılan Emirhan Sertyalçın, genç yaşında bendir ustası olarak çalışmaya başladı. Ustasının kurduğu küçük atölyede klasik Türk müziğinde kullanılan ritim çalgılarından biri olan 'havalı bendir'i kişiye özel olarak tasarlayan Sertyalçın, bu müzik aletini birçok Avrupa ülkesine ihraç ediyor. İhraç ettiği ülkeler arasında Almanya ve İngiltere ilk sırada yer alıyor. İmalatını yapmasının yanında kentte bulunan halk eğitim merkezlerinde özel ders veren Emirhan Sertyalçın, her yıl düzenlenen semai, mevlevi ve ilahi gibi etkinliklere katılıyor.

Babasının Türk Sanat Müziği ile ilgilenmesinin kendisine ilham verdiğini söyleyen genç usta, her sabah koşa koşa atölyesine geldiğini anlattı. Sertyalçın, mesleği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Küçük yaşta müzik ile tanışma fırsatım oldu. Babam Türk Sanat Müziği ile ilgilenirdi. Tabi ben de ister istemez etkileniyordum. Üniversite eğitimimi tamamlayınca kudüm enstrümanını öğrendim. Beni çok etkilemişti. Bendir eğitimi ve imalatını yapan ustam vardı. Onun yanında çırak olarak işe başladım. Ustamdan bir şeyler öğrenerek kendimi geliştirip, yetiştirdim. Şu anda halk eğitim kurslarında ders veriyorum. Yurt dışında özel ders verdiğimiz öğrencilerimiz de oluyor. Semai ve Mevlevi gibi birçok dini etkinliklere katılıyorum. Elimden geldikçe bu işi sürdürmeye çalışıyorum."

Bendir müzik aletinin birden fazla çeşit ve tekniği olduğunu belirten Sertyalçın, "Bendirin çok fazla çeşidi bulunuyor. Yapımında kullanılan tekniklerin hepsi birbirinden farklı yapılıyor. Kişiye özel yapılan bendirler çok vakit ve tasarım istiyor. Bendir çizimleri ve işleme süreleri değişiyor. Ağaçtan yapılan kasnakla genellikle oğlak ve keçi derisinden yapıyoruz. Havalı bendir imalatını yapmak zor bir iştir. Yapımında kullanılacak malzemeleri özel olarak getiriyoruz. Malzemeleri getirdikten sonra burada biz özel olarak tasarlıyoruz. Bendir yapımında sağlam ve özel ağaçlar kullanıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR